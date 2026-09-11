Mercedes también manda en Madring: Russell hace el mejor crono en un estreno limpio

A Mercedes le basta con una vez para poner su estampa al mejor tiempo del estreno de Madring en la Fórmula 1. George Russell fue el más rápido en los primeros entrenamientos del Gran Premio de España en el nuevo circuito madrileño y plasmó la superioridad de la escudería alemana en el Mundial de 2026 con un 1:34.077 que superó los pronósticos.

Se preveía que la matinal del viernes fuese una sesión conservadora, como así terminó siendo, pero el inglés sacó esas tres décimas extra que le faltaron a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, líder del campeonato. También superó el crono de los Ferrari, los únicos que hasta ahora habían rodado en Madring, con medio segundo de ventaja sobre Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Ambos pilotos se salieron por la misma escapatoria en su última vuelta lanzada y Russell se embolsaba la primera P1 de la historia de Madring. Una que no vale para nada en cuanto a clasificación, pero que deja claro que el coche dominador de la temporada también lo será en este nuevo circuito.

Los libres 1, por fortuna, fueron limpios. Algo a celebrar después de una mañana convulsa, ya que, tras la calma en la F3, hubo caos en la F2 con el fuerte accidente de Tasanapol Inthraphuvasak, cuyo monoplaza salió ardiendo. Los mayores incidentes fueron salidas de pista de Nico Hülkenberg o Antonelli en el primer tramo de la sesión y las de los Ferrari en los últimos 10 minutos. Ninguna bandera roja. Gran noticia.

Como se esperaba, Madring no catapulta a los españoles. Fernando Alonso se quedó a más de dos segundos del líder, Russell, y Carlos Sainz, decimoséptimo, más de dos y medio por debajo. Max Verstappen, quinto, y Lando Norris, sexto, son candidatos a la pole este sábado. A las 17:00 horas, segundos entrenamientos.

Resultados de los libres 1