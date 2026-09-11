Primer gran accidente en Madring con un coche en llamas

Pasadas las 11:15 de este viernes llegó el primer gran susto del Gran Premio de España. Un monoplaza de Fórmula 2 terminó en llamas tras un fuerte choque del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak cuando se alcanzaba la media hora de entrenamientos. El piloto pudo salir rápido por su propio pie antes de que el monoplaza comenzase a arder.

El accidente tuvo lugar en la curva 19, donde Inthraphuvasak se estampó contra los muros justo antes de la media hora de la única sesión de libres en la F1. La bandera roja duró más de 20 minutos, pero lo más importante es que el piloto tailandés salió totalmente ileso e incluso antes de que su coche se quemase.

El resto de pilotos apenas pudieron rodar 10 minutos más y lo siguiente para ellos ya será la clasificación de la F2 este viernes a las 15:00 horas sin apenas conocer la pista. Madring, como vienen diciendo los protagonistas, es un desafío total y en su primer día ya deja un grave accidente.