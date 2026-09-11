Madring pide a Alonso que se quede un año más… y responde: «Sí»

Madring apuesta por la continuidad de Fernando Alonso en la Fórmula 1. La afición española presente en el circuito pidió al piloto español que siga un año más. El bicampeón del mundo de F1, que estaba presente en el escenario de la fan zone junto a Valtteri Bottas, esbozaba una sonrisa ante los gritos de «¡un año más!». Lo cantaron una y otra vez.

Tanto es así que el finlandés le preguntó: «¿Por lo menos uno más, no?», a lo que Alonso respondió: «Sí». Esa respuesta desató la euforia de la hinchada madrileña. En los últimos días han aumentado los rumores sobre una posible retirada del español de la F1. De hecho, él mismo reconoció en la rueda de prensa oficial del GP de España que el año que viene no sabe dónde estará: «No sé si detrás del volante o en otro rol en Aston Martin».

Hasta el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se mostró preocupado ante la posibilidad de que Alonso no siga. Dijo que hará todo lo posible para convencerle y conseguir que siga en la F1. «No podemos dejar que se vaya», señaló.