El presidente de la FIA intentará convencer a Alonso para que siga en la F1: «No podemos dejar que se vaya»

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, se ha mostrado sorprendido con la posible retirada de Fernando Alonso de la Fórmula 1 la próxima temporada antes del GP de España. Aseguró que hará todo lo posible para convencer al bicampeón del mundo de F1 para convencer al español de que no se vaya. «No nos podemos permitir que Alonso, un gran campeón, se vaya solo por las circunstancias», afirmó.

El mandamás de la FIA desveló que tuvo una reunión con el dueño de Aston Martin y hablará con Alonso «para hacerle cambiar de opinión». «Esa no es la forma de irse del escenario. Debe tener éxito y después irse cuando quiera. No porque se viera obligado a ir por su rendimiento. Yo soy consciente de que el coche no funciona bien. Ayer me reuní con el dueño, con Lawrence (Stroll). Voy a hacer los cambios y hablaré hoy con él para intentar hacerle cambiar de opinión», dijo.

«Lo siento, es la primera vez que lo escucho. Había oído rumores, pero al verlo a él no lo mencionó. Hablaré con él. Le dije que lo vi muy triste y le dije: «Fernando, entiendo que no es aceptable venir a tu país y ahora, después de ser dos veces campeón del mundo, y estás el último», señaló sorprendido ante los rumores del adiós de una leyenda.

Ben Sulayem también comentó que «hicimos cambios legales en mayo para que el equipo y el motor mejorasen. Luego le dije: ‘No te voy a decir lo que vamos a hacer’. Por favor, dime qué necesitas, porque tú eres el piloto, y dime qué quieres que hagamos para mejorar estos resultados. De repente, todo cambia. Luego recibí una llamada y ayer tuve una reunión. También estamos aquí para apoyar».