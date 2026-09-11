Fernando Alonso entra con su hijo al paddock en el primer día de Madring

Fernando Alonso no ha dejado a nadie indiferente en ninguna de las dos ocasiones que ha entrado al paddock de Madring. Este viernes llegó al paddock alrededor de las 11:15 horas para subirse ya por fin al Aston Martin en los dos primeros entrenamientos del Gran Premio de España. El piloto asturiano accedió al circuito acompañado de su pareja, Melissa Jiménez, y de su hijo Leonard en carrito de bebé.

En el día previo a la cita Alonso aparecía vestido completamente con un traje negro y camisa blanca de la marca Boss y sujetando con su mano la edición especial del casco que lucirá este fin de semana en Madrid. Este viernes llegó ya directamente con la ropa verde del equipo, pero con compañía especial porque su hijo Leonard, que apenas tiene unos meses de vida, acudió junto a él.