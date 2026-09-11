Carlos Sainz promete diversión en el fin de semana más especial de su vida

Llegó el gran día para Carlos Sainz. El madrileño vivirá a partir de hoy el Gran Premio más especial de su carrera. Aquel niño que comenzó con 10 años en el karting y que veía las carreras de Fórmula 1 con su padre, soñaba con algún día competir en ella y hacerlo en Madrid, su ciudad natal. 22 años después, ese sueño va a dejar de ser un sueño para convertirse en una realidad. Madring ya está listo para que el piloto de casa pueda rodar por primera vez con el Williams por el trazado de la capital.

Había dado una vuelta al circuito con un coche de calle, pero todavía no estaba terminado. Por tanto, este viernes será la primera vez que Carlos Sainz dé una vuelta completa al trazado. Está siendo una semana diferente para él, a la par que extraña, como reconocía en un evento con su patrocinador Estrella Galicia 0,0, ya que al estar en su localidad natal se ha trasladado a casa de sus padres, en vez de hospedarse en el hotel junto al equipo.

«Simplemente estoy durmiendo en casa de mis padres. Se hace raro», comentaba. Aunque reconoció que «la rutina no cambia. Voy a hacer exactamente lo mismo. Igual me llevo algún coche que nunca usé al circuito por placer. Tendré un ambiente más familiar. Mejor todavía». Sin duda va a ser una carrera muy especial para el piloto de casa y embajador de Madring, que ha prometido a la afición que lo dará todo y hará «todo lo que pueda para que ellos se diviertan».

Aunque el Williams no está listo para competir con los de arriba, Sainz hará un esfuerzo extra para proporcionar su mejor rendimiento y que la afición madrileña disfrute de Madring. Pensar en los puntos es una utopía para Sainz, pero a pesar de que el coche no llegue en su mejor momento a este Gran Premio, le ha prometido a la afición que se vaciará entero: «Les puedo prometer que lo daré todo y lo haré lo mejor posible. Haré todo lo que pueda para que ellos se diviertan».

«Si no, espero que el evento y la ciudad les permitan tener un fin de semana y un evento divertido. Aparte de eso, prometo que voy a brindarles todo ese tiempo adicional a los aficionados que me vaciará, pero me aportará energía», añadió el 55. Así que la diversión está asegurada pase lo que pase. El anfitrión hará que las gradas vibren con él para que el año que viene repitan.

Un fin de semana «muy emotivo»

Desde el primer momento que ha llegado al circuito, se ha visto a un Sainz emocionado y ejerciendo de anfitrión, con la prensa y con su equipo. Este miércoles, el madrileño llevó a todo Williams al karting Carlos Sainz en Las Rozas. Les abrió las puertas de su casa y dieron unas vueltas al trazado.

Después de tanto tiempo ha llegado el día de subirse al monoplaza, el de las primeras veces: la primera vez que haga una vuelta completa a Madring, que pase por La Monumental, que vea la grada del team fifty5 llena, que vea a la afición española corear su nombre en Madrid, que escuche el himno de España en su ciudad natal… Ni él mismo se cree que esto sea real. Madrid ha dejado de ser un proyecto para convertirse en una realidad.

«Casi veintitantos años después estoy aquí como piloto de F1 en esta ciudad. Es una locura pensar que esto es real. Estoy muy orgulloso y pienso disfrutarlo. Va a ser muy ajetreado, emotivo y voy a intentar disfrutarlo al máximo», afirmó. Está más feliz que un niño con zapatos nuevos y, aunque no podrá conseguir el resultado que le gustaría, promete diversión y volver más fuerte en los próximos años para poder hacer honor al eslogan del GP, «de Madring al cielo».