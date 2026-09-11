Valverde, Courtois, Rodrygo y Militao no se pierden el día 1 de Madring tras preparar el Real Madrid – Rayo

La cercanía entre la Ciudad Real Madrid en Valdebebas y Madring permitió a algunos jugadores del equipo blanco desconectar con la Fórmula 1 en el día del gran estreno del circuito madrileño. Fede Valverde, Eder Militao, Rodrygo Goes y Thibaut Courtois, apasionado del deporte de motor, visitaron el paddock este viernes tras el entrenamiento previo al partido de Liga contra el Rayo Vallecano.

Los futbolistas se dejaron ver alrededor del paddock de Madring, donde fueron recibidos por distintas escuderías. En el caso de Courtois, fue Ferrari el equipo que eligió para disfrutar de los primeros entrenamientos del GP de España, mientras que Rodrygo visitó el garaje de Mercedes justo antes de la segunda práctica. Militao, por su parte, acudió al garaje de Aston Martin para verse con Fernando Alonso.