El jefe de Sainz explica por qué Williams no lleva las mejoras a Madrid y sí a Bakú: «No encajaba…»

El jefe de Carlos Sainz explicó este viernes el motivo por el que Williams no ha traído su gran paquete de mejoras de la temporada al GP de España. James Vowles atendió a la prensa española en el hospitality de la escudería británica, donde se encontraba OKDIARIO, antes de los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Madring. Ahí nos aclaró que Madrid «no encajaba» a la hora de incorporar la evolución en el coche.

«Creo que será muy, muy difícil puntuar aquí. Tenemos mejoras de rendimiento en camino para Bakú. Intentamos traerlas a Madrid, pero no fue posible traer las cantidades que necesitábamos. Y creo que esta pista es dura. Es bonita, pero no se adapta a nuestra situación actual en términos de rendimiento. Expondrá debilidades de ciertos pilotos. Tenemos dos pilotos muy experimentados y eso ayuda. Aprenden muy rápido. Surgirá alguna ventaja y la tasa de abandonos será más alta de lo normal. Eso ofrece una oportunidad. Quiero ganármelo por rendimiento de aquí en adelante», comenzó Vowles.

«Probablemente valga la pena entender que este año tuvimos el cambio de reglamento más grande en 25 años. Aunque el próximo año hay un cambio en el reglamento de motores y aerodinámica, es pequeño y eso significa que, aunque todavía estamos por detrás en algunas áreas, los cambios del próximo año no crearán los problemas que crearon este año. Eso es lo primero», explicó Vowles cuando le pedían que diese un mensaje a los españoles para que confíen en Sainz tras renovar.

«Lo segundo es que, obviamente, Carlos tiene visibilidad de lo que estamos haciendo en la fábrica, lo que estamos cambiando, en lo que estamos trabajando, lo que pasa en el túnel de viento, lo que pasa en el simulador, y está conduciendo el coche del próximo año y puede ver eso. Es un buen paso adelante para el año que viene, pero para preparar a todos, incluso el año que viene no estaremos donde yo quisiera ni donde Carlos quiere. Simplemente será un paso adelante», aclaró.

«No cometeremos los mismos errores»

«Lo que él puede ver es a más largo plazo que sólo un año, que son algunos conceptos realmente interesantes a varios años. Por eso quería estar aquí durante ese período. Resumiendo: cometimos errores, no los cometeremos el año que viene, estoy muy seguro de eso y hay un buen desarrollo, pero es más nuestro futuro más allá de ese punto lo que va a importar», añadió Vowles.

Preguntado por su frase de Madring «es un circuito matacoches», el inglés explicó que se refería a los F3 que vinieron a los test. «No me preocupan los repuestos, tenemos todo lo que desearía en términos de espacio y, de hecho, estamos en una posición lujosa porque tenemos actualizaciones en camino para Bakú y se están trabajando en la fábrica. Si las cosas van bien desde aquí, seguimos bien para nuestro futuro», prosiguió.

«Pero viendo el trazado de la pista, lo que hay que tener en cuenta es que, al ser un circuito de alta velocidad y en ciertas zonas, es muy fácil chocar contra el muro y los bordillos. Especialmente en la curva cuatro, son muy altos. Así que si impactas de forma equivocada, afecta al chasis, al fondo plano y a la carrocería, pero no me preocupa dónde estamos. Tenemos que superarlo», afirmó.

Vowles insiste en que Williams va a diseñar el próximo coche con métodos diferentes y que otros equipos lo vigilarán: «Si pueden descifrar lo que hemos hecho… Se trata de lo que hemos estado haciendo con el chasis y otros elementos que son grandes estructuras de carbono. No se aplica a algo pequeño, sino a una gran forma de trabajar. Hay una forma tradicional en la que se ha hecho durante años y lo que hemos hecho ahora es completamente diferente».

Un método único en la F1

«Lo que hemos hecho en los últimos años es completamente diferente porque incluso en nuestras instalaciones sólo la gente de diseño lo sabía, y en producción sólo teníamos a gente al tanto de lo que hacíamos porque necesitas protegerlo el mayor tiempo posible. El producto que se produce es de muy buena calidad, ha pasado todas las pruebas necesarias, está listo para usarse, así que estoy contento con eso y es mucho más ligero y resistente», reveló.

Cuestionado por el sobrepeso de sus monoplazas, Vowles dijo que para él lo importante es que el futuro del equipo «no sea sólo hacer un producto más ligero». «Podemos hacerlo corrigiendo errores, pero no sería una buena forma de gastar el dinero. Una buena forma de gastar el dinero es si tengo un método que sea más resistente, más ligero y tome más tiempo y que además sea una forma completamente diferente que signifique que empezamos a aprender nuevas técnicas y métodos, invertiremos en eso», explicó.

«Hacerlo sólo más ligero no es tan importante. Seguro que ahorra tiempo, pero volveríamos a estar en el mismo lugar dentro de 24 meses. Hay una gran distinción entre ambos: uno es innovación para mí, el otro es sólo mejorar ligeramente», afirmó.

Vowles también relató cómo van a afrontar los primeros entrenamientos: «Principalmente, sin mirar la pantalla de televisión durante los primeros cinco minutos mientras dan vueltas. Te apoyas mucho más en las simulaciones de lo que lo harías habitualmente. Aun así, no creo que los escaneos de esta pista sean perfectos. Cuando voy y miro la pista en sí y lo que tenemos en el simulador, hay algunas pequeñas diferencias».

Sainz no tiene ventaja

«Pero cuando intentas ajustar la configuración de un coche al milímetro y tienes diferencias en los bordillos de probablemente 20 milímetros, esto no te va a ayudar a pilotar de esa manera. En primer lugar, te fías mucho más de los simuladores para asegurarte de que entiendes cuál es la entrada del piloto, la del asfalto, las velocidades en curva, elementos básicos como esos para poner la plataforma en el lugar correcto», añadió.

«Luego dependes mucho de la agilidad. Tan pronto como hagamos esa primera tanda en los libres 1, necesitamos corregir todos los modelos internamente en cuanto el coche haya dado literalmente una vuelta para asegurarnos de que entendemos dónde hay diferencias y podamos cambiar inmediatamente el coche en la práctica para adaptarlo. En tercer lugar, necesitas pilotos muy experimentados. Si miras a Carlos y Alex (Albon) hoy, verás que sus tiempos suben muy rápido en la tabla porque son buenos pilotos y se sienten cómodos rápidamente», vaticinó.

«Eso nos permite empezar en una curva positiva y subir esa curva más rápido que nadie. A partir de ese momento, se trata de agilidad táctica. Todavía no estarás al nivel adecuado en todo el fin de semana, en mi opinión, pero sólo necesitas asegurarte de ir liderando el camino porque la pista cambiará drásticamente entre sesiones y no debes quedarte atrás», sentenció, aunque descartó que Sainz parta con ventaja por el hecho de ser embajador del circuito.

«No creo… Es totalmente cierto que Carlos ha estado aquí trabajando con este proyecto desde el principio. También es cierto que se hicieron cambios en el trazado por seguridad y por lo que no era posible, así que no todo está completamente alineado con lo que él discutió. Uno de los elementos más claros con los que probablemente estamos trabajando es más lo que sucedió en los test de Fórmula 3 o similares, que es información que también se sabrá en algún momento. No tenemos datos reales de aquí, que es verdaderamente tu gran fuente. Diría que hay un equipo que sí los tiene, que es Ferrari, y bien por ellos, muy listos. Eso te ayuda mucho, pero el conocimiento sólo te sirve para asegurarte de si la curva va a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, lo cual ya sabemos», afirmó.