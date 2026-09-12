El accidente de Hamilton contra los muros obliga a la F1 a detener el tiempo para poder rodar en Madring

Lewis Hamilton ha provocado la segunda bandera roja de la Fórmula 1 en Madring en los libres 3. El piloto británico se fue largo en la última curva y acabó chocando contra las protecciones. Dio marcha atrás y continuó, pero la rueda delantera derecha no giraba debido a que se le quedó parte del ala delantera debajo, y el equipo Ferrari le ordenó parar el coche en una zona segura.

Intentó llegar a boxes, pero fue imposible y tuvo que parar el coche en la 14, que se lo llevó la grúa. La sesión se detuvo inmediatamente para que los comisarios arreglaran las protecciones. Esto perjudicó especialmente a Verstappen, que todavía no había salido, y a un Russell que estaba buscando la vuelta rápida en ese momento.

Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳 Here is how the incident unfolded… 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

El británico sufrió el accidente que Carlos Sainz evitó. El de Williams salvó el choque contra el muro por los pelos en el inicio de los libres 3. Perdió el control del monoplaza y se fue directo al muro, pero consiguió bloquear las ruedas y se quedó a milímetros de provocar una bandera roja.