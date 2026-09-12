El campeón del mundo derrota al líder: Lando Norris pone su nombre a la primera pole de Madring

Lando Norris puso su nombre a la primera pole de la historia de Madring y saldrá primero en la carrera del Gran Premio de España tras un final de clasificación apasionante. El piloto de McLaren, vigente campeón del mundo, derrotó sobre la bocina al actual líder del Mundial de Fórmula 1 2026, Kimi Antonelli, con un tiempazo (1:31.824) que superó por sólo 11 milésimas al del italiano.

El gran desenlace de la sesión no hizo olvidar a los miles de españoles que lloraron desde las gradas la temprana eliminación de Carlos Sainz y Fernando Alonso en la Q1. El de Williams saldrá decimoséptimo tras quedarse a 11 milésimas del tiempo de corte que marcó su compañero, Alex Albon, y el de Aston Martin lo hará desde la decimoctava posición este domingo a las 15:00 horas.

Max Verstappen, otra de las sorpresas de la clasificación, saldrá tercero tras quedarse a una décima de la pole. El holandés estará por delante de los dos Ferrari, con Lewis Hamilton delante de Charles Leclerc, y el top 10 de la parrilla lo cierran George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Franco Colapinto y Arvid Lindblad.

Después de tres sesiones de entrenamientos o, mejor dicho, de puro tanteo, Madring medía en la clasificación la valentía de 22 pilotos. En la Q1, los que más flirtearon con los muros fueron los Mercedes, con un choque frontal salvado por Antonelli en una escapatoria y un ligero contacto de Russell que le mandó a boxes… con un tiempo válido en el bolsillo.

Dramática eliminación de Sainz y Alonso

Los que más apuros pasaron fueron los de siempre: los españoles y los Cadillac. Ni Sainz ni Alonso fueron capaces de meter al Williams y al Aston Martin en Q2, aunque quien lo impidió fue precisamente el compañero de equipo del madrileño, un Albon que arruinaba la fiesta de Madrid antes de que los Racing Bulls barriesen a los españoles.

Sainz, por sólo cinco milésimas más que el tailandés, Alonso, Checo Pérez, Valtteri Bottas y dos que ni pudieron correr, Oliver Bearman y Lance Stroll, quedarán enmarcados en la foto de los primeros eliminados de la historia de Madring. Verstappen, una décima más rápido que Antonelli, y dos outsiders fueron las sorpresas de una Q2 que fusiló a Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda y Albon. Colapinto y Lindblad sobrevivían.

En el comienzo de la Q3, Hamilton clavaba el tiempo más bajo del fin de semana (1:32.079) y se metía media pole en el bolsillo. El inglés mejoró por centésimas a Antonelli y metió casi dos décimas a Russell y Leclerc. Verstappen, caída lógica. Se quedó más lejos en la primera tanda, aunque se mantenía como alternativa a Mercedes y Ferrari.

Finalmente, fue el campeón del mundo quien sacó un extra para barrer a su antecesor en el trono y al que está llamado a serlo, Antonelli y Verstappen, respectivamente.

Parrilla de Madring