Duro de asimilar: Sainz y Alonso caen eliminados en la Q1 de Madring

Lo que ocurrió alrededor de las 16:15 horas de este viernes es duro de asimilar. Carlos Sainz y Fernando Alonso cayeron eliminados en la Q1 del Gran Premio de España. Sí, en el estreno de Madring como nuevo circuito en la Fórmula 1. Ninguno de los dos pilotos españoles fue capaz de sacar más de su monoplaza y el mal trabajo de sus escuderías les impide meterse siquiera entre los 16 primeros en la parrilla de salida. Lo mismo que ocurrió hace tres meses en Montmeló.

El compañero de Sainz, Alex Albon, en primer lugar, y luego los Racing Bulls, Arvid Lindblad y Yuki Tsunoda fueron quienes desplazaron al madrileño y al asturiano a la zona de eliminación al término de la Q1. El chasco en las gradas de Madring fue tremendo, porque la afición española perdía a sus dos pilotos de un plumazo en la clasificación del GP de casa.

En un circuito donde adelantar es prácticamente imposible, los españoles están obligados a realizar una gran remontada para dar alguna alegría a su gente. Madring demostró que Williams y Aston Martin siguen a años luz, no sólo de los de arriba, sino también de la zona media de la F1. La distancia tanto de Sainz como de Alonso con el líder superó los dos segundos.

Un auténtico drama que, no por predecible, duele menos en un lugar tan esperado dentro del calendario como el circuito de Madrid. Ambos han sido recibidos como ídolos, como no podía ser de otra forma, y ahora deberán darlo todo en la carrera del domingo (15:00) con dos coches que no les permiten pasar el primer corte.