Así queda la parrilla de salida para el GP de España de F1 2026 tras la clasificación en Madring

Madring ya es una realidad y los pilotos han tenido su primera prueba de fuego en el nuevo circuito. La clasificación ha tenido de todo, con varios sustos que han comenzado desde la en la Q1, especialmente con la curva 17. Finalmente, Lando Norris ha dado la gran sorpresa y se ha llevado la pole, saldrá por delante de Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen. Fernando Alonso y Carlos Sainz no han logrado clasificarse para la Q2.

El evento está siendo un éxito en la capital, aunque los pilotos españoles no han podido ponerle la guinda. Carlos Sainz y Fernando Alonso han rozado la Q2 pero se han quedado con la miel en los labios. Las sensaciones no habían sido las mejores en los libres y las expectativas no eran especialmente altas. El ritmo del Williams es ligeramente superior, ya que Alex Albon sí que ha conseguido pasar de ronda.

Mercedes impuso su dominio desde el principio, con Antonelli y Russell liderando la primera sesión sin sufrir. Sin embargo, todo está abierto para el la carrera del domingo, ya que Red Bull también se ha metido en la pelea de este fin de semana. Además, Ferrari y McLaren también le buscarán las cosquillas a los de Toto Wolff.

La gran competitividad de la zona media se ha hecho notar. Franco Colapinto y Arvid Lindblad son los supervivientes de la Q3. El argentino exprimió al máximo el Alpine para superar a su compañero. El rookie sigue mostrando una versión muy sólida. Ambos deberán salir con todo el domingo, ya que las diferencias de tiempos han sido mínimas.

Así queda la parrilla de salida para el GP de España de F1 2026 en Madrid