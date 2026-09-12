Cómo es el trofeo que se entregará al ganador del GP de España de F1: material, peso, precio, forma…

El Gran Premio de España tiene una gran expectación en su debut. El Madring acoge la Fórmula 1 de nuevo y eso supone un nuevo reto para los pilotos de cara al futuro. Una carrera que no solo hará historia por conquistar la primera carrera disputada en el nuevo circuito, sino que también será el primero en levantar ‘Monumental’, el trofeo diseñado por el prestigioso estudio italiano Pininfarina.

La pieza fue presentada en el Palacio de Cibeles y elegida entre tres propuestas finalistas por un jurado en el que participaron, entre otros, Carlos Sainz, el director artístico del Museo Thyssen Guillermo Solana y representantes de Fórmula 1 e IFEMA Madrid.

Qué forma tiene el trofeo del GP de España de F1

El trofeo recibe el nombre de ‘Monumental’ por la curva 12 del Madring, conocida precisamente como La Monumental. Su diseño parte del trazado completo del circuito y lo transforma en una pieza escultórica que se estira y moldea hasta reproducir visualmente la espectacular curva peraltada.

El objetivo de Pininfarina era convertir el propio circuito en un gesto escultórico, con líneas limpias y superficies capaces de transmitir sensación de movimiento incluso cuando el trofeo permanece completamente quieto. Uno de los elementos más reconocibles es el contorno interior en rojo carmesí, que recorre el trazado del Madring y sirve además como guiño a la identidad de Madrid. El conjunto incorpora también el logotipo de la sede.

Cuánto pesa y mide el trofeo del GP de España de F1

Una de las curiosidades que rodean a ‘Monumental’ es precisamente su tamaño y su peso. Mide cerca de 60 centímetros de altura, 35 de anoche y un peso entre 4 y 4,5 kilos.

Se trata de una pieza concebida específicamente para ser levantada por el ganador del Gran Premio y cuyo diseño busca mantener una relación directa con el circuito madrileño. El tamaño visual de la escultura responde a la intención de convertirla en algo más que una copa convencional: un símbolo reconocible de la primera etapa de la Fórmula 1 en Madrid.

De qué material está hecho el trofeo del GP de España de F1

A diferencia de muchos trofeos deportivos tradicionales, ‘Monumental’ no apuesta por una copa clásica. La pieza está realizada en aluminio, un material que permite desarrollar la compleja geometría planteada por Pininfarina y trabajar con superficies y reflejos. El acabado metálico refuerza además su carácter escultórico. Sobre esa estructura destaca el detalle en rojo carmesí que recorre el interior del diseño y reproduce el recorrido del Madring.

La elección del aluminio encaja con el lenguaje del diseño de Pininfarina, una firma estrechamente ligada al mundo del automóvil y conocida por sus trabajos para fabricantes como Ferrari, Maserati o Alfa Romeo. El estudio italiano también ha participado anteriormente en el diseño de trofeos para otros Grandes Premios de Fórmula 1.

Qué precio tiene el trofeo del GP de España de Fórmula 1

Otra de las preguntas que puede despertar ‘Monumental’ es cuánto cuesta fabricar una pieza diseñada por Pininfarina. Sin embargo, no se ha comunicado públicamente el precio del trofeo ni el coste de su fabricación. Por ello, cualquier cifra concreta que circule sin respaldo oficial debe considerarse una estimación y no el precio real de la pieza.

Su valor, en cualquier caso, va más allá del coste de los materiales. El trofeo ha sido concebido como una pieza representativa de la llegada de la Fórmula 1 a Madrid y como el primer símbolo de la nueva etapa del Gran Premio de España en el Madring.

Qué significado tiene el trofeo del GP de España de Fórmula 1

‘Monumental’ pretende representar la presentación oficial del Madring para quedarse y asentarse como un circuito histórico en la Fórmula 1. Su trazado y características suponen un nuevo reto en el Mundial de aquí en adelante. Una interpretación de La Monumental, la curva que está llamada a convertirse en una de las imágenes más reconocibles del Gran Premio.

Para Pininfarina, diseñar un trofeo ha sido símbolo que represente tanto al deporte como al lugar que lo acoge. Esa idea está especialmente presente en ‘Monumental’, ya que el ganador no levantará simplemente una copa, sino la primera de toda la historia. De hecho, Carlos Sainz, miembro del jurado que seleccionó el diseño, destacó precisamente ese carácter simbólico que tiene el trofeo.