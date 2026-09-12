Almeida descubre el pit lane de Madring y el coche de seguridad: «De las mejores experiencias de mi vida»

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, descubrió este sábado la zona de boxes de Madring, que es la más largo de la Fórmula 1. Además, se subió al coche de seguridad para dar una vuelta al circuito de IFEMA-Valdebebas a alta velocidad y confesó que estuvo «a puntito» de marearse. El político se mostró entusiasmado por el acabado del trazado madrileño.

«El pit lane ya es una realidad. Acabo de dar una vuelta en el safety car y poder ver el circuito a esa velocidad ha sido de las mejores experiencias de mi vida. A disfrutar, que es lo que toca. Hemos trabajado muy duro para llegar aquí», comenzó Almeida.

El alcalde invitó a la gente a disfrutar de Madring y narró su aventura dentro del coche de seguridad: «No me he mareado, pero he estado a puntito. El piloto ha apretado, no del todo, pero sí que ha habido algún momento en alguna curva que nos ha pasado de 180 a 80 (kilómetros/hora) que ha estado complicada la cosa». Durante el fin de semana, se espera que también acuda Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.