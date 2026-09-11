La Fórmula 1 dejará un legado económico en Madrid de casi 470 millones de euros y 8850 empleos. Así lo revela un nuevo informe elaborado por PwC a partir de datos reales de venta e inversión para la puesta en marcha del evento, calcula además una recaudación cercana a los 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales.

El informe sitúa en 467 millones de euros y 8.850 empleos el impacto económico estimado asociado a la celebración del Gran Premio de España en Madrid. Según el informe, esta cifra equivaldría al 5,7% del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la Comunidad de Madrid.

El informe se ha realizado tomando como referencia los datos reales de venta de entradas e inversiones efectuadas para la puesta en marcha de la competición. Además, el estudio estima que la celebración del Gran Premio permitiría recaudar cerca de 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales.

PwC señala que ya se han vendido más de 120.000 entradas de grada y hospitalidades para el evento previsto entre los días 11 y 13 de septiembre de 2026. Según los datos de compradores incluidos en el informe, más de 80.000 asistentes llegarían desde fuera de la Comunidad de Madrid, de los cuales alrededor de 45.000 procederían de otros países.

Impacto estimado por sectores

El estudio identifica varios sectores económicos que podrían concentrar parte de la actividad asociada al Gran Premio. Entre ellos destacan la hostelería, con una estimación de 59 millones de euros, el transporte, con 22 millones, y el comercio, con 18 millones.

Asimismo, el informe apunta a un impacto relevante en otros ámbitos vinculados a la organización y producción del evento, como la industria manufacturera, con 72 millones de euros, la construcción, con 50 millones, las actividades profesionales, con 33 millones, y la información y las comunicaciones, con 19 millones.

Estimaciones preliminares

Jordi Esteve, socio responsable de Economics de PwC, ha explicado que las cifras presentadas corresponden a una estimación preliminar del impacto socioeconómico asociado al Gran Premio de Madrid. Una vez celebrada la prueba, se realizará un nuevo ejercicio de análisis con el objetivo de contrastar estas previsiones y determinar con mayor precisión el alcance real de la contribución económica del evento.

El estudio también indica que, de acuerdo con sus cálculos, por cada euro de actividad económica directamente vinculada a la celebración del Gran Premio se generarían 3,9 euros en el conjunto de la economía madrileña, una estimación que formará parte de la evaluación definitiva una vez concluido el evento.