Mazda ha confirmado que continuará teniendo una oferta multienergética y mantendrá su oferta de motores de combustión e incluso las ingenierías propulsadas por diésel más allá de 2030. Así lo ha señalado Moritz Oswald, Project Manager Product Planning de Mazda Europe, en una entrevista para OKDIARIO, en el marco de la presentación del nuevo Mazda CX-6e.

Pregunta: ¿Cuál es el mayor desafío en Europa en la actualidad?

Respuesta: Yo diría que el mayor desafío es cumplir con la regulación, combinarla con la demanda real de los clientes y, después, tener la solución adecuada para cada cliente. Porque en este momento seguimos viendo que hay una fuerte demanda también de motores de combustión. También hay una fuerte demanda de vehículos eléctricos. Y para un fabricante pequeño como Mazda, no es fácil tener vehículos eléctricos competitivos y motores de combustión competitivos en el mercado al mismo tiempo, pero creemos que con el lanzamiento del CX-6e hemos dado un gran paso para ofrecer, en el segmento más relevante de Europa, un vehículo eléctrico realmente competitivo.

P: ¿Cómo está afectando la regulación europea a vuestros nuevos modelos?

R: El CO₂ se está convirtiendo en un tema cada vez más importante. Y, por supuesto, si no alcanzas los límites de CO₂ de la Comisión Europea (CE), también tienes que pagar multas al final de cada año. Es por esto que, en caso de no tener vehículos eléctricos en nuestra cartera, tendríamos que trasladar estas multas a los precios de nuestros coches. Así que, al final, hacemos que la movilidad sea más cara para los clientes. Y eso, por supuesto, no es lo que queremos hacer. Así que es una línea muy fina y se trata mucho de encontrar el equilibrio y llevar los productos adecuados en el momento adecuado.

P: ¿Qué papel tendrá el motor de combustión en el futuro? ¿Seguirá siendo relevante? ¿Cuál es el siguiente paso para Mazda?

R: Con nuestro enfoque de múltiples soluciones continuaremos ofreciendo diferentes opciones de propulsión. Creemos que también hay un futuro para los motores de combustión, pero, sin duda, la electrificación probablemente aumentará y creemos que la transición al vehículo eléctrico seguirá evolucionando.

No obstante, es importante destacar que la adopción del vehículo eléctrico en Europa está muy vinculada a las naciones, a los diferentes países. Así que, en Europa, si miras al sur, no está evolucionando tan rápido como si miras al norte, donde está evolucionando muy rápido. Así que ahí están básicamente las dificultades. Pero por eso seguimos invirtiendo en el enfoque de múltiples soluciones, donde podemos ofrecer una energía adecuada para cada cliente.

P: Estás en el área de producto de Mazda en Europa. Háblame de los próximos modelos. ¿Cómo será el futuro de la compañía?

R: Básicamente, tenemos una estrategia muy clara cuando se trata de nuestro ADN. Así que la unión entre el coche y el conductor, la conexión entre el coche y el conductor, estará en el corazón de todos nuestros productos, independientemente de la energía y del segmento. Así que hay un poco de ADN en cada coche y continuaremos haciendo eso.

Y lo segundo es que también consideramos muy importante encontrar el equilibrio adecuado entre las prestaciones del producto, pero también hacer que la movilidad sea accesible. Como he dicho antes, fabricar un vehículo eléctrico con 700 u 800 kilómetros de autonomía es algo que básicamente cualquier fabricante podría hacer. La pregunta es siempre cuál es el coste asociado a ello. ¿Y es realmente algo que los clientes están pidiendo?

Y nosotros, en Mazda, realmente creemos que encontramos el equilibrio adecuado con nuestros productos entre la competitividad del producto y, digamos, un precio justo. Y eso está en el corazón del ADN de nuestra marca, diría yo.

P: Hablas de los costes. Todos sabemos que los costes están aumentando mucho. ¿Cómo está afectando esta inflación en el desarrollo de nuevos coches?

R: Mazda hace muchas cosas internamente con colaboraciones muy estrechas con nuestros proveedores, que quizá sea diferente en otras culturas, pero en Japón es muy normal tener relaciones muy intensas y duraderas, y es un dar y recibir.

Y como producimos nosotros mismos una gran parte, sin depender de terceros y sin depender de tantas otras partes del mundo para obtener nuestras piezas, eso nos hace, por un lado, eficientes en costes, pero también quizá un poco más resistentes a las dificultades globales que puedan surgir.

Pero, por supuesto, en términos del producto en general, cosas como el aumento de los precios de la energía tienen, por supuesto, un impacto significativo. Para los vehículos eléctricos, en este momento, por ejemplo, hablando de Alemania, en realidad amplifica la adopción de los vehículos eléctricos porque la energía que sale de tu enchufe es mucho más barata en este momento que la gasolina y el gas. Y por eso la gente está demandando ahora más vehículos eléctricos, porque realmente sienten que, desde una perspectiva del coste total de propiedad, en realidad es el mejor producto en este momento.

P: Hablamos de los costes, pero otro tema que ahora es muy habitual son las marcas chinas. Las marcas chinas están aumentando en Europa. ¿Qué puede ofrecer vuestra oferta que los nuevos fabricantes chinos no pueden ofrecer a los clientes en Europa?

R: Sí. Creo que tenemos una ventaja porque ya llevamos un siglo, básicamente, construyendo coches. Y sabemos bastante bien qué esperan nuestros clientes, especialmente en Europa.

Y como estamos acostumbrados a desarrollar coches globalmente junto con Japón, junto con nosotros, creo que también somos muy buenos adaptándonos a las necesidades europeas. Una cosa que diferencia a nuestros coches, ya dentro del contexto europeo, pero aún más frente a los competidores chinos, es el comportamiento dinámico.

Y lo que vemos es que nuestros clientes en Europa conducen de forma más dinámica; también conducen rápido. Y eso es algo en lo que los coches chinos todavía no son tan buenos, quizá en algunos aspectos. La razón no es que no tengan ni idea de cómo hacerlo. La razón es simplemente que, culturalmente, la gente conduce de forma diferente en China que en Europa. Nosotros realmente tenemos grandes ventajas. Estamos muy centrados en el conductor, así que es divertido conducir un Mazda. Inspira confianza porque es muy predecible. Es muy fácil de entender. Y eso es, creo, realmente una ventaja para nosotros.

En segundo lugar, creo que la artesanía y también la calidad japonesa son también una promesa muy fuerte para nuestro cliente. Así que los clientes saben que las marcas japonesas, específicamente, ofrecen confianza.

P: De cara al futuro, ¿cómo será Mazda en Europa en 2030?

R: Sí, desde la perspectiva del producto, en 2030, continuaremos teniendo una oferta para cada cliente. Seguiremos ofreciendo también motores de combustión. Quizá incluso sigamos ofreciendo un motor diésel, si todo sale bien. Pero continuaremos lanzando productos competitivos que sean fieles a nuestra marca. Así que la artesanía, el Jinba-ittai, el enfoque en el conductor, todo eso seguirá formando parte de nuestro ADN.