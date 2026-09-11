Mazda prevé vender 23.000 coches en España, lo que se traduce en un 21% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que cerró con 19.000 matriculaciones. Cifra con la que el fabricante automovilístico japonés rozaría su récord de ventas en el mercado español, que fue de 23.100 operaciones comerciales en 2019, a pesar del aumento de la competencia por el desembarco de nuevas marcas chinas, la reducción de la demanda en los distintos mercados europeos y las dudas de los clientes con los cambios regulatorios de Bruselas.

Así lo ha confirmado Ignacio Beamud, presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España, en la presentación del nuevo Mazda CX-6e, en Düsseldorf, a la que ha asistido este diario, en la que ha destacado que el vehículo ya cuenta con más de 300 pedidos, lo que supone la mitad del objetivo de ventas de 2026, cifrado en 600 unidades.

Mazda dispara sus ventas en España

«Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, hemos entregado 14.600 unidades, lo que ha supuesto un incremento de las ventas respecto al mismo periodo del año pasado del 14,4%, mientras que nos encontramos con un mercado que ha crecido un 6,4% respecto a 2025. Es decir, Mazda crece más del doble de lo que crecen las matriculaciones en general», ha destacado Beamud.

Con estas cifras, el presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España ha señalado que «en el año 2026 el objetivo de ventas es de 23.000 unidades y, si veis, el crecimiento estimado es exactamente igual en porcentaje que el crecimiento previsto para Europa con 197.000 unidades comercializadas en 2026». «En el mercado español, vamos a crecer un 24%; nos quedan cuatro meses, de septiembre a diciembre, para completar este crecimiento, que no es récord histórico, pero se queda cerca», ha añadido.

Unas previsiones que la compañía con sede en Hiroshima ha tenido que revisar al alza, ya que en el mes de febrero el propio Beamud explicó a este diario que Mazda esperaba aumentar sus ventas en España un 13% en 2026 hasta alcanzar las 21.500 matriculaciones. Esto es 1.500 operaciones comerciales más de las esperadas para este año.

Ventas de las que la compañía espera que 1.500 unidades sean de coches 100% eléctricos, lo que representa un importante crecimiento debido a la llegada de nuevos modelos con este tipo de motorizaciones a la gama, como es el caso del Mazda CX-6e, cuyas ventas representarán casi la mitad de las matriculaciones en este segmento.

Mazda CX-6e

El nuevo Mazda CX-6e es la última incorporación a una gama europea de modelos totalmente eléctricos que no deja de crecer. Se trata de un SUV de tamaño medio, con un estilo atrevido y con un equilibrio ideal entre versatilidad, dinamismo y acabados artesanos. La elegante silueta del CX-6e y sus proporciones atléticas serán una inspiración para los conductores que buscan diferenciarse dentro de un segmento en el que, demasiado a menudo, prima lo convencional. Su inconfundible exterior se complementa con un habitáculo de sofisticado diseño, que juega con el concepto japonés del ma, la belleza del espacio vacío.

Lleva una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 78 kWh y carga rápida, que le proporciona una autonomía de hasta 484 km a carga completa. Ofrece un funcionamiento suave y silencioso que, combinado con un sistema de tracción trasera y un comportamiento de conducción a la medida de las carreteras europeas, garantiza esa filosofía Jinba Ittai tan característica de Mazda.

La conectividad no puede ser más intuitiva, con reconocimiento de voz multilingüe y control gestual, más un completo equipamiento de sistemas avanzados de asistencia al conductor, en el que no falta el Smart Brake Support, el Asistente de tráfico y crucero o el Mantenimiento de carril de emergencia. Una amplia pantalla táctil de 26 pulgadas da acceso a las tecnologías del habitáculo.

Todos estos elementos trabajan conjuntamente para ofrecer un entorno seguro, versátil y cómodo para todos los pasajeros. Con su atractiva conexión dinámica entre el conductor y el coche, el Mazda CX-6e representa la conducción eléctrica en su forma más artística, a través de una expresión llena de personalidad, con un estilo característico, ingeniería inteligente y la precisión estética típica de la cultura japonesa. Llegará a los concesionarios europeos en agosto de 2026.