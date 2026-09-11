Real Madrid – Rayo Vallecano: cuándo es, a qué hora empieza y canal de televisión para ver en directo y en vivo online gratis el partido de la Liga

Te contamos cuándo se juega, el horario y cómo ver por televisión en directo el Real Madrid - Rayo Vallecano de la Liga El Santiago Bernabéu acoge el Real Madrid - Rayo Vallecano de la jornada 5 de la Liga

El Real Madrid y el Rayo Vallecano están preparados para protagonizar un derbi apasionante en el que los locales son claros favoritos y hay que destacar que llegan tras debutar en la Champions League imponiéndose al Inter de Milán. Por su parte, el conjunto de la franja roja en el pecho está en la zona de mitad baja de la tabla y el objetivo está claro: dar la sorpresa en Chamartín. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid – Rayo Vallecano de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano para disputar el partido que corresponde a la jornada 5 de la Liga. El conjunto que dirige José Mourinho perdió hace una semana frente al Betis, por lo que ahora son conscientes de que necesitan ganar delante de sus aficionados para tratar de empatar a puntos al Barcelona y meterle presión de cara a su choque del domingo. La patronal que preside Javier Tebas ha programado este apasionante derbi capitalino para este sábado 12 de septiembre. El horario escogido ha sido el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo arranque de manera puntual en Concha Espina.

Dónde ver en directo gratis el Real Madrid – Rayo Vallecano de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen en su haber los derechos televisivos para ofrecer en exclusiva en nuestro país los diferentes choques del campeonato nacional son Movistar+ y Dazn. El Real Madrid – Rayo Vallecano que cayó en la jornada 5 de la Liga se podrá ver por televisión en directo mediante el canal de pago que Dazn tiene en diferentes plataformas. Los clientes de este operador pueden descargarse su aplicación para teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y así seguir en vivo online y en streaming todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu. Recalcamos que este derbi madrileño no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España.

Además, recordamos que en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda alrededor del conjunto madridista y también sobre la previa de este derbi de la jornada 5 de la Liga. Narraremos desde una hora y media antes del arranque en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Rayo Vallecano. Cuando se escuche el pitido final en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y también compartiremos con los lectores de OKDIARIO todas las reacciones que nos lleguen desde el feudo de Chamartín.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Rayo Vallecano

Por otro lado todos los aficionados del cuadro de Concha Espina, los hinchas del conjunto vallecano y los seguidores del campeonato nacional en general que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este derbi madrileño de la jornada 5 de la Liga lo van a poder escuchar por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar lo que suceda en el Real Madrid – Rayo Vallecano.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Rayo Vallecano?

El Estadio Santiago Bernabéu, que se encuentra en el distrito capitalino de Chamartín, será el campo donde se disputará el Real Madrid – Rayo Vallecano de la jornada 5 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1947 y a lo largo de los años ha sufrido varias remodelaciones, como esta última, que dejó su aforo para más de 83.000 aficionados. Se espera un lleno este sábado para animar a los suyos en este derbi.

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol designó al colegiado Víctor García Verdura para que dirija la contienda entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano que cayó en la jornada 5 de la Liga. Al frente del VAR actuará Juan Luis Pulido Santana, así que será quien tenga que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped del Santiago Bernabéu para, si lo considera necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a la pantalla que estará en la banda a analizar la jugada en cuestión y así tomar una decisión.