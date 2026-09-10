Diomande se impacienta y el Real Madrid le pide calma

Diomande tiene que tener paciencia. O eso le transmiten desde el Real Madrid. El extremo marfileño está ansioso y algo incrédulo ante la situación que está viviendo en este arranque de temporada. Considera que llegó al conjunto blanco para jugar. No esperaba convertirse en titular indiscutible desde el primer día, pero sí disponer de más minutos de los que está teniendo. Sin embargo, José Mourinho ha decidido que su momento debe esperar y el atacante empieza a desesperarse.

El joven futbolista entiende perfectamente que aterrizar en el Real Madrid y hacerse inmediatamente con un puesto en el once son palabras mayores. La competencia es máxima y nadie regala absolutamente nada. Aun así, Diomande considera que durante estas primeras semanas ha habido partidos en los que podría haber disfrutado de una oportunidad como titular. Especialmente contra el Málaga y el Inter de Milán. En ambos encuentros, Mourinho apostó por Brahim Díaz, un jugador que también está haciendo méritos para tener protagonismo. Una realidad compatible con la frustración que comienza a sentir el fichaje más caro de la historia de la entidad madridista.

Diomande ha participado en los cinco partidos oficiales disputados por el Real Madrid, pero siempre partiendo desde el banquillo. Acumula 99 minutos entre Liga y Champions y todavía no ha marcado ni repartido ninguna asistencia. Jugó 27 minutos contra el Espanyol, siete frente a la Real Sociedad, otros 27 ante el Málaga, 26 en la derrota contra el Betis y apenas 12 en el estreno europeo contra el Inter. Una participación demasiado gradual para un futbolista por el que el club blanco pagó 125 millones de euros durante el pasado mercado de verano.

Debe tener paciencia

Desde el Real Madrid, no obstante, reclaman calma. Consideran que Diomande necesita tiempo para adaptarse a un club con una exigencia incomparable y a todo lo que rodea al Santiago Bernabéu. Lo sucedido con Mastantuono la pasada temporada continúa muy presente en el seno de la entidad. En Valdebebas no quieren repetir errores ni colocar una presión desmedida sobre un jugador de solamente 19 años.

La apuesta del club por Diomande es total. Nadie duda de sus condiciones ni de que acabará siendo importante para Mourinho. El Real Madrid entiende que es un fichaje de presente, pero, sobre todo, de futuro. Por eso quiere protegerle y administrar cuidadosamente su entrada en el equipo. El problema es que el marfileño llegó con hambre, quiere jugar y cada partido que comienza desde el banquillo pone un poco más a prueba su paciencia.