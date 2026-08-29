Inter para empezar y Arsenal en Londres: así queda el calendario del Real Madrid en la Champions

El Real Madrid ya conoce el calendario completo de la fase liga de la Champions. El conjunto blanco comenzará su camino europeo el próximo 8 de septiembre contra el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, mientras que disputará su octavo y último compromiso el 27 de enero de 2027 a domicilio contra el Shakhtar Donetsk.

El calendario ha dejado un estreno de máxima exigencia. El Inter de Milán será el primer equipo que visite el Bernabéu, el martes 8 de septiembre a las 21:00 horas. Después llegará un parón de más de un mes antes de que los blancos tengan que afrontar dos partidos europeos prácticamente consecutivos.

El 14 de octubre, el Real Madrid viajará a Italia para enfrentarse a la Roma, también a las 21:00 horas. Apenas una semana después, el 21 de octubre, regresará la Champions al Santiago Bernabéu con la visita del RB Leipzig.

Atenas será el único partido a las 18:45 horas

Noviembre comenzará con viaje. El Real Madrid visitará al AEK de Atenas el 4 de noviembre, en el único encuentro de esta fase que los blancos disputarán a las 18:45 horas. Posteriormente, el 24 de noviembre, el PSV Eindhoven llegará al Santiago Bernabéu a partir de las 21:00.

Antes de cerrar 2026 llegará uno de los encuentros más atractivos de toda la fase liga. El 9 de diciembre, el Real Madrid visitará al Arsenal a las 21:00 horas. Una salida de máxima dificultad y que aparece como uno de los grandes obstáculos en el camino europeo del conjunto de Mourinho.

Dos partidos en enero para cerrar la fase liga

El Real Madrid retomará la Champions después de Navidad recibiendo al LASK en el Santiago Bernabéu. El encuentro se disputará el 19 de enero de 2027 a las 21:00 horas.

La fase liga terminará ocho días después. El 27 de enero, también a las 21:00, los blancos visitarán Londres para medirse al al Shakhtar Donetsk en un encuentro que podría terminar siendo decisivo para establecer la posición definitiva del Real Madrid en la clasificación.

En total, serán cuatro partidos en casa y cuatro fuera. Inter, Leipzig, PSV y LASK pasarán por el Santiago Bernabéu, mientras que el Real Madrid tendrá que hacer las maletas para enfrentarse a Roma, AEK de Atenas, Arsenal y Shakhtar.

Calendario completo