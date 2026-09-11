Nico Paz tras deslumbrar en el estreno del Como en la Champions: «Aquí era donde más crecería»

Nico Paz es muy feliz en Italia. El centrocampista debutó con el Como en Champions este jueves y dio una exhibición con un doblete en la goleada por 4-1 al Leipzig. Toda una carta de presentación en Europa del jugador que decidió salir del Real Madrid este verano para ser el líder del conjunto de Cesc Fábregas. Una elección de la que ha asegurado que era lo mejor para seguir creciendo.

En el conjunto italiano sabía que ganarse un puesto era tarea complicada. Jugadores como Arda Güler, Bellingham y Bernardo Silva complicaban mucho que tuviera minutos y eso hizo que el Real Madrid aceptase los 60 millones de euros del Como para tenerle de vuelta. Eso sí, en el Santiago Bernabéu se guardaron la opción de recompra por 80 millones de euros en 2027, ya que son conscientes de su potencia.

Aunque la posibilidad está sobre la mesa, Nico Paz desveló qué le hizo quedarse en el Como: «Pensé que era donde más crecería. Creo que tomé la decisión correcta y me alegro de haberlo hecho así», declaró después del partido de Champions. Sobre el partido, el argentino confesó su emoción de empezar con buen pie en Europa para intentar entrar en el top-8: «Fue una noche histórica. Tenía muchas ganas de jugar este partido. Lo afrontamos de la mejor manera y estamos muy felices por lo que hicimos».

Todo un talento del que Capello, ex entrenador del Real Madrid, se deshizo en elogios: «Cuando no tienes un rendimiento excepcional, no estoy contento. No lo tuviste esta vez. Sé que puedes dar aún más. Eres mi obsesión», recalcó en la televisión italiana. Nico Paz, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, llegó al Como en 2024 y se consolidó como una de las piezas importantes del conjunto italiano, con el que brilló en la Serie A y ahora encara su primera temporada en Liga de Campeones.