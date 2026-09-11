El Real Madrid cede a Ndiaye al Joventut

El Real Madrid ha cedido a Eli John Ndiaye al Joventut de Badalona. El ala-pívot español de origen senegalés jugará un año en el Olímpico después de que el club blanco le repescase este verano procedente de los Atlanta Hawks. Los madridistas efectuaron el derecho de tanteo para igualar una oferta del Valencia y así recuperaron en propiedad a su canterano tras su temporada en la NBA.

Ahora, adoptan la decisión de cederlo a un gran equipo de la ACB que el año pasado quedó entre los ocho primeros. Ndiaye coincidirá con Ricky Rubio, leyenda del baloncesto español, o con buenos jugadores como Nicolás Laprovíttola o Ante Tomic. «El Real Madrid CF y el Joventut han acordado la cesión de nuestro jugador Eli John Ndiaye hasta el final de esta temporada 2026-2027», reza el comunicado del club blanco.