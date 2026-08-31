Entradas para ver el Real Madrid – Inter de Milán de la Champions League: cómo comprarlas y precio

El Real Madrid ya tiene fecha para su estreno en la Champions League 2026-27 y el primer rival que visitará el Santiago Bernabéu será el Inter de Milán. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la máxima competición europea, se disputará el martes 8 de septiembre a las 21:00 horas. El Real Madrid ya ha establecido además el calendario de venta de entradas y los precios para las diferentes zonas del estadio durante la cita ante el Inter de Milán.

La cita supondrá el primer partido europeo del Real Madrid como local en esta nueva edición de la Champions. El conjunto dirigido por José Mourinho afrontará una fase de liga compuesta por ocho encuentros y comenzará ante un Inter de Milán que será el encargado de inaugurar el calendario continental de los madridistas en el Santiago Bernabéu.

El club ha habilitado diferentes ventanas de acceso a la venta en función del tipo de aficionado. Los socios abonados disponen de un periodo prioritario, mientras que posteriormente podrán adquirir localidades los socios no abonados, los Madridistas Platinum/Premium y, finalmente, el público general.

Cuándo es el Real Madrid – Inter de la Champions

El Real Madrid – Inter de Milán se jugará el martes 8 de septiembre de 2026, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu. Será la primera jornada de la fase de liga de la Champions League para el equipo blanco.

El calendario europeo del Real Madrid arrancará, por tanto, ante el conjunto italiano en casa. Después de ese encuentro habrá que esperar más de un mes para el siguiente compromiso continental del equipo de Mourinho, que se desplazará a Italia para enfrentarse a la Roma el 14 de octubre, también a las 21:00 horas.

Una semana después, el 21 de octubre, el Santiago Bernabéu volverá a acoger un partido de Champions con la visita del RB Leipzig. El calendario continuará posteriormente con un desplazamiento al campo del AEK el 4 de noviembre, antes de recibir al PSV el 24 de noviembre.

El tramo final de la fase de liga llevará al Real Madrid a Londres para medirse al Arsenal el 9 de diciembre. Ya en enero, los blancos jugarán en casa frente al LASK el día 19 y cerrarán esta primera fase el 27 de enero de 2027 contra el Shakhtar Donetsk a domicilio.

Dónde comprar entradas para el Real Madrid – Inter

La venta de entradas para el Real Madrid – Inter de Milán se organiza en función de la condición de cada aficionado. El club ha establecido diferentes fechas y horarios para acceder a las localidades del partido de Champions League.

El primer turno corresponde a los socios abonados, que disponen de un 30% de descuento. Su periodo de venta comenzó este pasado sábado 29 de agosto.

Posteriormente se habilitaron los accesos para los socios afectados por UEFA, también con un descuento del 30%, desde el lunes 31 de agosto. Ese mismo día, a partir de las 16:00 horas, se abre el periodo correspondiente a los socios no abonados, igualmente con un 30% de descuento.

El siguiente grupo está formado por los Madridistas Platinum/Premium, cuyo acceso a la venta está previsto para el martes 1 de septiembre a las 16:00 horas.

Finalmente, el turno del público en general llegará el miércoles 2 de septiembre a las 10:00 horas. Es decir, los aficionados que no pertenecen a ninguna de las categorías con acceso prioritario tendrán que esperar hasta esa fecha para disponer de la posibilidad de adquirir las entradas correspondientes al encuentro.

Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid – Inter de Milán

El precio de las entradas para el Real Madrid-Inter de Milán oscila entre 105 y 295 euros para el público general, según la ubicación. Las localidades más caras son las de Tribuna de los laterales este y oeste, mientras que las más económicas corresponden al Cuarto Anfiteatro de los fondos.

Los socios no abonados cuentan con tarifas reducidas, desde 74 euros hasta 207 euros. En el Fondo Sur, los precios generales van de 105 a 235 euros. Además, el Real Madrid ofrece entradas VIP desde 395 euros, asociadas a las mejores localidades y a una experiencia específica en el Santiago Bernabéu.