El catalán García Verdura arbitrará al Real Madrid en el Bernabéu más de dos años después

Víctor García Verdura, árbitro del colegio catalán, dirigirá el partido del Real Madrid ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu (este sábado, 12 de septiembre, a las 21:00 horas). Será la quinta vez que este colegiado, que llegó a dirigir un Joan Gamper (trofeo de presentación del Barcelona), arbitre al Real Madrid, con un balance de tres victorias y una derrota.

Ese único encuentro perdido fue la eliminación en Copa del Rey del Real Madrid ante el Albacete la pasada temporada. Desde entonces, García Verdura, de 31 años, no arbitraba al Real Madrid. En Liga el tiempo se amplía: su último encuentro fue el 14 de diciembre de 2025, en un polémico Alavés – Real Madrid en Mendizorroza en el que no pitó un penalti clamoroso sobre Vinicius.

Será la segunda vez que Víctor García Verdure arbitre un encuentro oficial en el Bernabéu. La última vez (y hasta ahora única) fue hace más de dos años, en la segunda jornada de la Liga 2024/25, en el triunfo del Real Madrid ante el Real Valladolid en el que fue el estreno en el Bernabéu, entre otros, de Kylian Mbappé.

En el VAR de este encuentro, que corresponde a la quinta jornada de Liga y se disputará en el Santiago Bernabéu, estará Pulido Santana. El partido se disputa este sábado, 12 de septiembre, a partir de las 21:00 horas.