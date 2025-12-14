González Fuertes, el árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey y que estaba en el VAR del duelo del equipo blanco ante el Alavés, se negó a avisar al colegiado principal -García Verdura- de un penalti clamoroso sobre Vinicius en Mendizorroza. El futbolista brasileño sufrió una falta clarísima dentro del área por parte de Tenaglia en el minuto 86. García Verdura en el campo era entendible que pudiera no verlo, pero González Fuertes se negó a avisar a su compañero a pesar de que estaba viendo la jugada por televisión.

Y González Fuertes tiene ya un historial contra el Real Madrid amplio que además no ocultó en esa previa de la final de Copa con un mensaje amenazante contra el equipo blanco. Preguntado por los vídeos de Real Madrid TV, González Fuertes explicó que «iban a tomar medidas» y que «no vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo» en tono amenazante. Aquello fue un escándalo que no tuvo consecuencias en la designación, pero que provocó una lógica indignación en el Real Madrid: un árbitro les amenazó antes de un encuentro.

Ahora, varios meses después, González Fuertes volvió a perjudicar al Real Madrid desde el VAR al negarse a avisar a su compañero García Verdura del clamoroso penalti cometido por Tenaglia sobre Vinicius en Mendizorroza con 1-2. Esta era la tercera vez que González Fuertes estaba al frente del VAR en un partido del Real Madrid tras la amenaza: ante el Mallorca, contra el Getafe y ahora contra el Alavés, todos de la presente temporada.

La acción de la polémica ocurrió en los últimos minutos de juego, cuando el Real Madrid ya ganaba por 1-2, pero el resultado estaba abierto. Tenaglia cometió una clara falta sobre Vinicius dentro del área y el penalti era clarísimo. Era la oportunidad para el equipo de Xabi Alonso -en caso de anotar esa pena máxima- de sentenciar ya el encuentro, aunque lo acabó ganando finalmente.

González Fuertes, uno de los peores árbitros de los últimos años en la Liga, sólo hace ahora labores de VAR una vez que se retiró la temporada pasada al cumplir la edad de jubilación. Además, este colegiado está bien valorado en el Comité Técnico (CTA) y entre sus compañeros porque a su vez lidera un sindicato de árbitros.