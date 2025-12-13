García Verdura, el árbitro que el Barça escogió para el Gamper, arbitrará por primera vez al Madrid este año

Víctor García Verdura es el árbitro elegido por el CTA para dirigir el Alavés – Real Madrid de esta decimosexta jornada de Liga. El colegiado catalán es recordado por ser el elegido por el FC Barcelona para que arbitrara en su habitual Trofeo Joan Gamper. El trencilla arbitra por primera vez este curso a los madridistas, a los que hasta la fecha solamente ha dirigido en dos ocasiones, en un partido copero y en otro duelo de Liga el pasado curso, ambos con victoria.

García Verdura tiene 31 años y lleva en la élite, en Primera División, desde la temporada 23-24 y lleva arbitrados 46 partidos desde entonces. El catalán es natural de la localidad de San Acisclo de Vallalta, en la provincia de Barcelona, adscrito al Comité catalán desde entonces.

Este Alavés-Real Madrid será el segundo encuentro de Liga que el catalán dirija a los blancos, tras el disputado el pasado curso en el Santiago Bernabéu, un Real Madrid-Valladolid que acaba con un contundente 3-0 en la segunda jornada de Liga, con goles de Fede Valverde, Brahim Díaz y Endrick. Los blancos se miden este domingo 14 de diciembre al Alavés, un encuentro que arrancará a las 21:00 horas en Mendizorroza, primer partido que dirija al Madrid este curso.

Cabe recordar que también fue el colegiado que pitó el triunfo de los blancos en los dieciseisavos de Copa del Rey ante el Arandina en enero de 2024, un partido que se decidió con los goles de Joselu, Brahim Díaz y Rodrygo, por 1-3, siendo Nacho el goleador, en propia puerta, de los locales.

Este partido no tendrá nada que ver con los dos anteriores que ha dirigido García Verdura al Real Madrid. El colegiado arbitra por primera vez este curso a los blancos y lo hace en un momento delicado de la temporada para los de Xabi Alonso, donde los resultados no se están dando y cada partido cuenta más de lo normal, por lo que cada acción y decisión puede tener un peso mayúsculo.

García Verdura contará en el VAR con Pablo González Fuertes, otro polémico árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la final de la pasada Copa del Rey. De hecho, este mismo colegiado ya tuvo un flagrante error desde la sala del VAR esta temporada en un partido entre el propio Alavés y el Atlético de Madrid, un error que perjudicó a los vitorianos y que ahora les volverá a tocar.

Volviendo a García Verdura, el árbitro catalán lleva dirigidos esta temporada ocho encuentros, dos de ellos al Alavés, aunque también ha repetido ante el Atlético de Madrid o Betis. De esos ocho encuentros, cuatro acabaron en empate, tres venció el cuadro local y uno fue victoria visitante.

El partido entre el Alavés y el Real Madrid será el partido número 100 que arbitre García Verdura desde que es árbitro de élite, desde que está en el fútbol profesional. Desde la temporada 2021-22, el catalán es árbitro de Segunda División, donde estuvo dos años antes de ascenso a Primera. Juntando sus partidos de Liga y Copa del Rey desde entonces acumula 99.