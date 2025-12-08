El ‘nuevo’ CTA: la Liga de Tebas tiene a los árbitros que sacan más rojas y casi triplican a la Premier

El arbitraje español sigue igual o peor desde la llegada del actual CTA, porque de nuevo no tiene nada. El desembarco de Fran Soto desde el anonimato junto a una cúpula de ex árbitros de la era Negreira que dirige Fernández Borbalán sólo ha causado más confusión, más crispación y porcentaje de utilización del VAR que cada vez se asemeja más al de la temporada pasada con Medina Cantalejo aún en el cargo. Y uno de los datos que mejor reflejan la mediocridad de los colegiados es que han convertido la Liga en el campeonato nacional en el que más tarjetas rojas se muestran de las cinco grandes de Europa, con un saldo que casi triplica el de la Premier.

En sólo 15 jornadas, los árbitros de Primera División han sacado un total de 46 rojas a los jugadores de la Liga presidida por Javier Tebas, ahora unido con la Federación y, por tanto, con su deficiente estamento arbitral de gatillo fácil. Este número, además de que tiene la progresión de superar las 77 de la pasada temporada, es prácticamente el triple como decimos que el de Inglaterra, donde sólo ha habido 18 expulsiones.

Además, la calidad del fútbol es más alta con menos de 600 faltas cometidas a estas alturas aproximadamente (3815-3271). Ni en Alemania (23) ni en Italia (17) hacen sombra al método del arbitraje español de intentar controlar los partidos a pulso de amonestaciones y sanciones y sólo en la devaluada Liga de Francia (43) se acercan al preocupante registro del campeonato de Tebas.

El claro ejemplo de en lo que se ha convertido el arbitraje en España lo encarnó este domingo Quintero González, árbitro del Real Madrid-Celta de Vigo (0-2), que pese a no ser ni mucho menos el culpable de la derrota de los blancos, desesperó a los futbolistas del equipo local, a Xabi Alonso y a parte del Santiago Bernabéu con su voluntad de adquirir protagonismo.

El CTA se desata con las rojas en Liga

A ojos del CTA, un arbitraje impecable y juzgado favorablemente por su capacidad para controlar el encuentro. A los del fútbol de toda la vida, un cero a la izquierda. Quintero González, acertadamente, expulsó a Fran García por doble amarilla en cuestión de segundos por dos faltas absurdas, pero perdió la cabeza en el descuento echando a Álvaro Carreras aplicando la ley del miedo que impide a los jugadores realizar cualquier tipo de protesta.

La roja causó tal enfado que el resto de madridistas se le echaron encima al colegiado, que trató de capear el temporal con otra roja al banquillo, concretamente a Endrick, algo inapreciable hasta leer su acta del duelo, y con más amarillas a Rodrygo y Fede Valverde cuando quizá éstos sí debieron ser expulsados por la agresividad en sus quejas. Un auténtico descontrol que, árbitro tras árbitro, va engordando una cifra de rojas totalmente desorbitada en comparación con el fútbol europeo.

Sólo en la jornada 15 se han expulsado a ocho jugadores, en nueve partidos, y queda otro este lunes, es decir, el ritmo cercano a una roja por choque. Así, la media en lo que llevamos de Liga es de 3 por fecha. Fran Soto y su nuevo CTA deberán explicar muy bien el aumento de sanciones, porque recordemos que en el fútbol una roja es el mayor castigo posible que además impide al futbolista ejercer su profesión durante, al menos, otra ocasión más.