El CTA vuelve a provocar al Madrid: pone de VAR ante el Alavés al árbitro que le amenazó en la final de Copa

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) sigue con sus polémicas designaciones y ha decidido que Pablo González Fuertes, el árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la final de Copa del Rey, vuelva a estar en el VAR del encuentro del equipo blanco ante el Alavés de este domingo en Mendizorroza. Víctor García Verdura, del colegio catalán, pitará el partido.

El CTA ha oficializado los árbitros del Alavés – Real Madrid (domingo, 21:00 horas) y la gran noticia es que González Fuertes estará en el VAR. Este colegiado, que ya sólo tiene funciones de videoarbitraje tras retirarse como árbitro principal (lo hizo con abrazos a jugadores del Barcelona en San Mamés), es el mismo que amenazó al Real Madrid antes de la última final de Copa, del pasado mes de abril ante el Barça en La Cartuja.

Preguntado por los vídeos de Real Madrid TV, González Fuertes explicó que «iban a tomar medidas» y que «no vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo» en tono amenazante. Aquello fue un escándalo que no tuvo consecuencias en la designación, pero que provocó una lógica indignación en el Real Madrid: un árbitro les amenazó antes de un encuentro.

Pese a todo, el CTA sigue confiando en este colegiado que ya ha tenido varios patinazos esta temporada -entre ellas no ver un fuera de juego de Giuliano Simeone frente al Alavés en un fallo grosero- y que ahora estará en el VAR del Alavés – Real Madrid. Se da la circunstancia de que ese error de González Fuertes a favor del Atlético de Madrid se produjo… ¡ante el Alavés y en Mendizorroza! Es decir, un colegiado (de VAR) que se equivocó de forma tan grave contra el Alavés ahora también le ponen en un duelo del conjunto vasco.

En resumen, el CTA coloca a González Fuertes en un partido con dos equipos a los que claramente perjudicó: al Alavés en el comentado error ante el Atlético de Madrid (motivo por el que tuvo hasta neverazo este colegiado) y al Real Madrid con las amenazas ya mencionadas.

Es la tercera vez que González Fuertes estará al frente del VAR en un partido del Real Madrid tras la amenaza: ante el Mallorca, contra el Getafe y ahora contra el Alavés, todos de la presente temporada.

García Verdura, árbitro principal

Por su parte, el árbitro del Alavés – Real Madrid, que corresponde a la 16ª jornada de Liga y que es muy importante para el equipo blanco tras los últimos pinchazos, será Víctor García Verdura, del colegio catalán.