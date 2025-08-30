El CTA fulmina a González Fuertes del VAR del Madrid-Mallorca tras conceder un gol ilegal del Atlético

El CTA ha fulminado a Pablo González Fuertes del Real Madrid-Mallorca apenas unas horas después de su garrafal error en el Alavés-Atlético de Madrid, donde concedió un gol en claro fuera de juego a Giuliano Simeone. El colegiado asturiano era el árbitro de VAR en el encuentro de los rojiblancos y, horas después, estaba designado como asistente del árbitro de VAR en el partido de los madridistas. Pero no se sentó junto a Pulido Santana. En su lugar aparecía Melero López.

El asturiano estaba designado como AVAR del partido en el Bernabéu. De hecho, el rótulo de la retransmisión llegó a indicar que era él quien estaba como principal ayudante de Pulido Santana. Sin embargo, en la misma imagen en la que aparecía su nombre, estaba otro árbitro acompañando al canario: Mario Melero López. Aunque habían pasado dos horas de la conclusión del partido, no ha llegado a sentarse en la sala VOR para este encuentro.

El árbitro cometió en el Alavés-Atlético uno de los errores más graves que se recuerden desde que hay VAR. Giuliano Simeone marcaba, en claro fuera de juego, el único gol de los rojiblancos en el partido pero la jugada no fue revisada bien y el colegiado no se dio cuenta de que partía en posición antirreglamentaria. Concedió el gol, que terminó dándole a los del Cholo un punto.

El error ha sido claramente sancionado por parte del CTA. Desde el organismo arbitral no han dudado. Después de semejante error, González Fuertes no podía sentarse en el Real Madrid-Mallorca. Estaba designado como asistente de Pulido Santana, pero fue fulminado de forma inmediata.

En esta ocasión, el canario Pulido y el sustituto de González Fuertes, Melero López, sí que estuvieron acertados desde el VAR. De hecho, estuvieron demasiado minuciosos. No era para menos. Anularon tres goles al Real Madrid. Los dos primeros fueron a Mbappé, primero por un fuera de juego milimétrico y luego por uno más claro. Más discutido fue el de Güler, por una mano que, con el reglamento en la mano, está bien anulado, pero que fue muy riguroso.