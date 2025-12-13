Xabi Alonso: «Arbeloa podrá ser en un futuro entrenador del Real Madrid, lo está haciendo muy bien»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Alavés y Real Madrid en el estadio de Mendizorroza. El vasco llega a este encuentro más que cuestionado tras sumar dos derrotas seguidas en el estadio Santiago Bernabéu contra Celta y Manchester City. Los blancos dejaron una mejor imagen contra los ingleses, pero esto no impidió que la crisis se siga agravando. Una derrota le costaría el puesto al todavía entrenador madridista.

Xabi comenzó analizando el encuentro contra el Alavés: «A pesar de las bajas tenemos fortalezas suficentes. Mañana sadrán once jugadores del Real Madrid para darlo todo». Por otro lado, confirmó la presencia de Mbappé en la convocatoria: «Recuperamos a Mbappé. Mañana decidiremos»

«Para mí lo más importante es el equipo y el club. Tenemos un momento muy importante. Queremos cambiar la dinámica ante un rival exigente», comentó al ser preguntado si se siente cuestionado. Además, dejó claro que las derrotas no se celebran: «No se puede celebrar una derrota. Hicimos muchas cosas bien. Hay cosas positivas que vamos a necesitar».

También comentó si ha cambiado la imagen del club desde que llegó como entrenador: «Yo llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada. Son cosas que han sucedido y que van a volver a pasar. Hay que afrontarlo con responsabilidad y a partir de ahí trabajar para cambiar la situación». Además, reconoció que habla con la entidad: «Desde que estoy aquí habló mucho con el presidente y con el club».

Sobre las palabras de Benzema y la falta de un líder, fue claro: «Estamos juntos, en los momentos buenos y los malos. Si revertimos la dinámica nos puede hacer más fuerte. En este vestuario hay gente con experiencia».

A la hora de analizar las bajas, comentó lo siguiente: «Respecto al Manchester City no hay más ausencias. Esperamos a Mbappé. Tenemos tres sancionados. Así que habrá jugadores del Castilla, que siempre aportan calidad. Están preparados si los necesitamos. Vamos con los que están bien».

Sobre la relación con el vestuario, fue claro: «Siempre he sentido que hay buena relación. Tras el partido no ganamos, pero no había reproches a los jugadores. Mañana vamos a Vitoria con la idea del objetivo común».

«No entro nunca en valoraciones de otros. No me gusta demasiado interpretar cosas que otros dicen. Cada uno tiene su opinión y son responsables», comentó. «Llevo muchos años cerca del fútbol y en el fútbol español antes había mucho más ceses. Mi impresión es que el fútbol es exigente y en otras épocas había más ceses», añadió.

Por último, habló de Arbeloa: «En un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid, lo está haciendo muy bien. Hablamos de los jugadores que podemos traer mañana».