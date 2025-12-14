Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Alavés

La victoria del Real Madrid en Vitoria deja la clasificación de la Liga tal y como estaba, con el Barcelona al frente con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto entrenado por Xabi Alonso. El equipo blanco regresó a la senda de la victoria tras su doloroso pinchazo ante el Celta en el Bernabéu y se mantiene en la segunda posición, en la pelea por perseguir al Barça.

Mbappé marcó el primer gol del Real Madrid en la primera parte con un gran disparo que finalizaba una contra letal del equipo blanco. Fue un gol balsámico para el Real Madrid y también para Kylian, que no jugó ante el City y que seguirá siendo una semana más el Pichichi de la Liga. En la segunda parte, Carlos Vicente empató para el Alavés y unos minutos después Rodrygo, en conexión con Vinicius, marcó el gol del triunfo para el Real Madrid.

El Real Madrid se va a los 39 puntos, a cuatro del Barcelona -la misma distancia que había antes de esta jornada- y también cuatro puntos por encima que el Villarreal, aunque los de Marcelino tienen dos encuentros menos, por lo que si gana esos dos, superará a los de Xabi Alonso. Y todo ello con un Villarreal – Barcelona la próxima jornada en el estadio de La Cerámica.

Por detrás, el Atlético está con 34 puntos, mientras que la gran revelación de la Liga es el Espanyol, que con 30 puntos está asentado en la quinta plaza y cerca de puestos Champions. En descenso siguen el Levante -que no ha podido jugar su duelo ante el Villarreal por aplazamiento-, el Real Oviedo y el Girona. Esta jornada, además, ha provocado el despido de dos entrenadores: Sergio Francisco en la Real Sociedad y Luis Carrión en el Real Oviedo.

Además, lo que es seguro es que el Barcelona acabará el año 2025 como líder de la Liga, pase lo que pase en la última jornada de este año, que se disputará el próximo fin de semana.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 43 puntos Real Madrid – 39 Villarreal – 35 Atlético de Madrid – 34 Espanyol – 30 Betis – 24 Athletic Club – 23 Celta de Vigo – 22 Sevilla – 20 Getafe – 20 Elche – 19 Alavés – 18 Rayo Vallecano – 17 Mallorca – 17 Real Sociedad – 16 Osasuna – 15 Valencia – 15 Girona – 15 Real Oviedo – 15 Levante – 9

*Los equipos tienen 16 partidos disputadas excepto Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic que tienen 17 y Villarreal, Betis, Levante y Rayo Vallecano que tienen 15.

Resultados de la 16ª jornada de Liga

Real Sociedad 1-2 Girona

Atlético de Madrid 2-1 valencia

Mallorca 3-1 Elche

Barcelona 2-0 Osasuna

Getafe 0-1 Espanyol

Sevilla 4-0 Real Oviedo

Celta de Vigo 2-0 Athletic Club de Bilbao

Alavés 1-2 Real Madrid

Quedan por disputarse: