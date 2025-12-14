El Barcelona ya tiene otro club en guerra. El Racing de Santander denunciará al club azulgrana por no pagarle una parte del dinero del traspaso de Pablo Torre, jugador que era del conjunto cántabro, que se fue al Barça y que ahora está en el Mallorca. Por si tuviera pocos problemas, el equipo presidido por Joan Laporta tiene un nuevo club en camino de enemistad.

En concreto, el Racing podría acudir a denunciar al Barça en la Liga porque consideran que los culés le deben dinero de parte del fichaje de Pablo Torre por el Mallorca. En realidad, lo que denuncia el Racing de Santander es que el Barcelona ha hecho una triquiñuela para no tenerle que pagar.

Pablo Torre fue vendido del Barcelona al Mallorca y desde el club catalán cerraron el fichaje en 4,95 millones de euros. Ahora, el Racing denuncia que esa cantidad está trucada y que el Barça pone esa cifra para no tenerle que pagar la plusvalía del futbolista, tal y como puso en el contrato de venta de este jugador cuando se fue del Racing al Barcelona.

Para el equipo cántabro, actual líder de la Segunda División, Pablo Torre tiene un valor mayor, pero el Barcelona cifra su venta en 4,95 para no genera esa plusvalía y arañarle unos pocos euros al club de Santander. El Racing medita denunciar al Barça, enviando un burofax al Barcelona de información sobre sus intenciones como paso previo a ir a la Liga para la denuncia.

Desde el Racing de Santander consideran que poner esa cifra -4,95 millones- que no genera la plusvalía es una manipulación del precio real de Pablo Torre, que valdría más, y, por tanto, explican que están siendo perjudicados sus intereses económicos. Cabe recordar que para un equipo como el Racing, cualquier euro es vital y más cuando se considera que tienen que sacar dinero de la venta de Pablo Torre del Barcelona al Mallorca.