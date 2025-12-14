Odisea de Las Palmas para llegar a Ceuta: unos viajan por Marruecos, otros por barco y todos llegan tarde

Las Palmas ha sufrido todo tipo de inconvenientes para llegar a Ceuta, donde este domingo tiene que jugar ante el conjunto caballa el partido de la 18ª jornada de liga en Segunda División. Las difíciles condiciones meteorológicas provocó una cancelación de viaje para el conjunto canario, pero es que además la expedición se tuvo que dividir en dos porque Las Palmas decidió llegar a Ceuta por Marruecos y dos de sus jugadores no tenían permiso para entrar en suelo marroquí.

Es una odisea total la que ha tenido Las Palmas para llegar a Ceuta. Son dos territorios españoles, pero unos están en unas islas y los otros están en el norte de África. El viaje es difícil y se complicó más con la borrasca que azota a diferentes sitios de España estos días. Las condiciones meteorológicas complicaron un viaje de por sí ya complicado.

Así, la idea original de Las Palmas era viajar este sábado a Ceuta, pero como la ciudad autónoma no tiene aeropuerto, decidió llegar por Marruecos: viaje desde Gran Canaria hasta Tetuán, la ciudad situada al norte del país africano. Desde allí, un autobús hasta Ceuta cuyo viaje dura algo más de media hora. Sin embargo, la expedición de Las Palmas no pudo viajar el sábado por las condiciones climatológicas, atrasando su viaje al domingo.

Con ello, el conjunto canario hizo su viaje a primera hora del domingo… cuando el partido es a las nueve de la noche. Llegaron a primera hora de la tarde del domingo a Ceuta y por eso pidieron el aplazamiento del encuentro, toda vez que no han tenido apenas horas de descanso. Las Palmas quiere que el partido se dispute este lunes. Sin embargo, no habrá aplazamiento y sí se jugará en su horario previsto, las 21:00 horas de este domingo.

Por si eso fuera poco, Las Palmas ha tenido que dividir a su equipo en dos viajes porque dos de sus jugadores, el serbio Lukovic y el panameño Cedeño, no podían entrar en Marruecos por problemas burocráticos. Las autoridades marroquíes no aceptaban la entrada de estos dos futbolistas por temas de pasaporte.

Estos dos futbolistas tuvieron que viajar de Las Palmas a Málaga en avión, pero después de Málaga a Algeciras por carretera para coger en la ciudad gaditana un barco a Ceuta, haciendo así su viaje completo en territorio español. Pero también tuvieron problemas, porque en la ruta Algeciras – Ceuta también se cancelaron varios viajes.