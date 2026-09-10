El Real Madrid jugará ante el Villarreal el sábado 10 de octubre tras el parón más largo de selecciones

La Liga de Tebas ya ha oficializado los horarios de la octava jornada, en la que el Real Madrid se medirá al Villarreal en el Santiago Bernabéu. Ese duelo será el sábado 10 de octubre a las 21:00 horas. El partido, previo a la segunda jornada de Champions (competición que ambos equipos disputan), será tras el largo parón por selecciones que habrá entre septiembre y octubre.

Esa ventana de partidos de selecciones, en la que España disputará cuatro encuentros de la Liga de las Naciones (ante Inglaterra, Croacia, República Checa y Croacia), durará más tiempo que nunca: tres semanas. El fútbol de clubes parará ese tiempo y no las dos que tradicionalmente había. Esto es así porque se cambió el calendario futbolístico y ya no habrá dos parones, uno en septiembre y otro en octubre, sino este (más grande).

Así, este Real Madrid – Villarreal será tras ese parón y se jugará en el Bernabéu el sábado 10 de octubre a las 21:00 horas. Sólo se podía jugar en sábado este encuentro, toda vez que el equipo castellonense juega después Champions League (ante el Nápoles) el martes. El Real Madrid, por su parte, disputará ese encuentro europeo en Roma el siguiente miércoles, 14 de octubre.

Como Barcelona y Atlético de Madrid también juegan el martes en Champions, a la Liga de Tebas no le ha quedado más remedio que poner a los tres grandes del fútbol español el sábado. Tanto Barça como Atlético como Real Madrid jugarán ese sábado 10 de octubre. El Barcelona lo hará ante el Getafe en el Camp Nou a las 18:30 y el Atlético en Vitoria contra el Alavés a las 16:15 horas. De los cinco equipos de Champions, sólo el Betis jugará el domingo, ante Osasuna a las 18:30 en La Cartuja.

Como hace siempre la Liga, en un ejemplo de desorganización y no crear seguridad a los hinchas, especifican que los partidos «podrían sufrir modificaciones».

Horarios de la 8ª jornada de Liga