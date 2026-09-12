La migraña que nadie ve: el 50% de las personas sienten que su entorno no la considera una enfermedad

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El 51,5% de las personas con migraña siente que su entorno apenas percibe esta patología como una verdadera enfermedad, según la encuesta ‘Percepción social e impacto de la migraña’, impulsada por la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE), en la que han participado 864 adultos diagnosticados. El estudio, presentado con motivo del Día Internacional de la Acción contra la patología, revela además que el 89,2% se identifica como persona con una enfermedad neurológica.

La migraña es una enfermedad neurológica compleja que afecta a más de seis millones de personas en España, alrededor del 13% de la población, y ocho de cada diez afectados son mujeres. Sin embargo, pese a su elevada prevalencia e impacto, solo el 12,3% considera que su entorno percibe claramente la migraña como una patología.

«Quienes tenemos migraña sabemos hasta qué punto puede condicionar nuestra vida», ha explicado la presidenta de AEMICE, Isabel Colomina, quien lamenta, por ello, que existan personas «que la ven simplemente como un dolor de cabeza». Sin embargo, ha recordado que un ataque puede obligar al paciente «a cancelar un plan, faltar al trabajo» o dejar de cuidar de la familia.

Para exponer la realidad en relación con la enfermedad, la encuesta muestra que el 57,9% de los participantes afirma que durante las últimas cuatro semanas ha limitado o impedido sus actividades habituales muy frecuentemente o siempre. Además, arroja el dato de que, entre los que declararon dolor de cabeza diario durante el último mes, el 89,2% señala que ha limitado sus actividades muy frecuentemente o siempre, aunque la afectación también se produce con una incidencia menor y en los dos tipos de migraña, que son la episódica y la crónica.

Las palabras importan

Por todo ello, AEMICE ha anunciado también la campaña Las palabras importan, a través de la que invita a reflexionar sobre cómo la forma de hablar de la migraña puede influir en la manera en que la sociedad entiende la enfermedad, ya que utilizar un lenguaje preciso puede contribuir a evitar su banalización y favorecer una mayor comprensión social. La acción cuenta con la colaboración de las compañías farmacéuticas Abbvie, Grünenthal, IPSEN, Lundbeck, Organon y Teva.

«Durante demasiado tiempo, hemos normalizado frases como ‘tengo migraña’ para referirnos a cualquier dolor de cabeza o tengo migrañas para hablar de los ataques», ha expuesto Colomina, que ha rechazado que sea «una cuestión menor». A su juicio, «las palabras ayudan a construir la forma en que entendemos una enfermedad».