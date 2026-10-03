¿Por qué son tan buenas las verduras?: la respuesta podría estar en una reacción oculta en el intestino

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Las verduras forman parte de prácticamente todas las recomendaciones para mantener una alimentación saludable, pero la ciencia sigue descubriendo nuevas razones que explican sus efectos beneficiosos. Un nuevo trabajo apunta ahora al intestino y a una reacción que hasta ahora había pasado inadvertida como posible pieza clave para entender cómo algunos componentes de los vegetales influyen en nuestro organismo.

El mecanismo está relacionado con la forma en que el intestino procesa determinados compuestos presentes en las verduras. Al llegar al aparato digestivo, parte de estas sustancias entra en contacto con las células intestinales y con los microorganismos que viven en el intestino, desencadenando una serie de reacciones que pueden modificar la respuesta del organismo. Esta interacción ayuda a explicar por qué los beneficios de comer verduras no se limitan simplemente a aportar vitaminas, minerales y fibra.

La investigación pone el foco, por tanto, en una cuestión cada vez más estudiada: la comunicación entre los alimentos, el intestino y el sistema inmunitario. El tejido intestinal no actúa únicamente como una barrera que absorbe nutrientes, sino que también participa activamente en la regulación de procesos relacionados con la inflamación y la defensa del organismo.

Los investigadores consideran que comprender estas reacciones puede ayudar a explicar mejor cómo una dieta rica en vegetales contribuye a mantener un intestino saludable y puede influir en la salud general. No obstante, identificar un mecanismo biológico no significa que una verdura concreta pueda prevenir por sí sola una enfermedad ni que comer más cantidad produzca automáticamente mayores beneficios.

El hallazgo añade así una nueva pieza al conocimiento sobre la relación entre alimentación y salud: parte del efecto beneficioso de las verduras podría comenzar precisamente en el lugar donde entran en contacto con nuestro organismo, el intestino.

Aporte de las verduras

Las verduras son uno de los alimentos fundamentales de una dieta saludable porque aportan fibra, vitaminas, minerales, agua y numerosos compuestos vegetales que participan en distintas funciones del organismo. Entre sus nutrientes se encuentran vitaminas como la C, la A y varias del grupo B, además de minerales como el potasio, el magnesio o el calcio. También contienen sustancias antioxidantes y otros compuestos bioactivos que pueden contribuir al buen funcionamiento de las células y a la protección frente a determinados procesos relacionados con la inflamación.

Así, cuando comemos verduras, no sólo estamos incorporando vitaminas, minerales y fibra: también estamos proporcionando al intestino una serie de sustancias capaces de interactuar con nuestras células y con la microbiota. Y esa conversación entre lo que comemos, nuestro intestino y nuestras defensas podría ser una de las claves para explicar por qué los vegetales ocupan un lugar tan importante en una alimentación saludable.