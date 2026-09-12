Fernando Savater (79 años), filósofo español: «Libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de que estás decidiendo»

Fernando Savater convirtió la libertad en uno de los grandes temas de su pensamiento y dejó una definición especialmente sencilla para explicar su complejidad. «Libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de que estás decidiendo». La reflexión aparece en Ética para Amador, una de sus obras más conocidas, y plantea que elegir no es suficiente para ejercer verdaderamente la libertad.

Para Fernando Savater, la libertad no equivale a actuar impulsivamente ni a hacer siempre aquello que apetece en un determinado momento. Una persona puede encontrarse ante diferentes posibilidades, pero necesita ser consciente de que está escogiendo entre ellas. Esa capacidad de detenerse, valorar las alternativas y reconocer que existe una decisión propia es precisamente lo que convierte un acto cotidiano en una cuestión ética.

Elegir también implica pensar

La reflexión aparece vinculada al planteamiento de Ética para Amador, publicado en 1991 y concebido como una obra dirigida especialmente a los jóvenes. Fernando Savater no pretendía ofrecer un manual con respuestas cerradas, sino una invitación a reflexionar sobre cómo orientar la propia vida. Estudios dicen que precisamente el propósito del libro es como un ejercicio para vivir de manera deliberada y consciente.

En ese sentido, la libertad comienza antes de tomar una decisión y continúa después de haberla tomado. No se trata únicamente de escoger entre varias opciones, sino de comprender por qué se elige una y no otra. Una costumbre, una orden o incluso un capricho pueden influir en nuestro comportamiento, pero Fernando Savater plantea la necesidad de examinarlos para saber si realmente queremos actuar de esa manera.

Una reflexión que sigue vigente

Más de tres décadas después de la publicación de Ética para Amador, la frase mantiene una enorme actualidad. Vivimos rodeados de decisiones constantes, desde cuestiones personales hasta elecciones relacionadas con el trabajo, las relaciones, el consumo o la manera de utilizar las redes sociales. Tener muchas opciones no significa necesariamente ser plenamente consciente de ellas.

La enseñanza de Fernando Savater puede resumirse en una idea sencilla, ya que ser libre no consiste únicamente en poder elegir, sino en saber que estamos eligiendo. Reconocer esa capacidad obliga también a asumir que nuestras decisiones tienen consecuencias. Para el filósofo español, precisamente ahí comienza la ética, ya que cuando dejamos de actuar por simple inercia y empezamos a preguntarnos qué queremos hacer y por qué.