Por qué La Vuelta Ciclista a España 2026 no acaba en Madrid

La Vuelta Ciclista a España está llegando a su fin y Enric Mas ya es el campeón virtual. Sin embargo, el corredor nacional no podrá celebrar la victoria en Madrid. La última etapa se disputará en Granada. Esta decisión podría haberse tomado para evitar las manifestaciones propalestinas que interrumpieron la competición el año pasado, pero el motivo oficial es la coincidencia con el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid.

Por qué La Vuelta 2026 no ha pasado por Madrid

La Vuelta Ciclista a España 2026 ha dejado a Madrid fuera de su recorrido al no poderle encontrar un hueco en el calendario. La última etapa de la ronda española se disputará este domingo 13 de septiembre, el mismo fin de semana en el que Madrid acoge el Gran Premio a la Fórmula 1 por primera vez desde 1981. La coincidencia de dos acontecimientos de estas dimensiones habría supuesto un enorme despliegue simultáneo en materia de seguridad, movilidad y organización, por lo que La Vuelta optó por modificar el cierre tradicional.

Dónde acaba La Vuelta Ciclista a España 2026

La Vuelta a España 2026 acabará este domingo en Granada. El pelotón afrontará una etapa de 112 kilómetros con salida desde Carrefour Granada y llegada en la propia ciudad. La organización ha preparado un final muy especial con la Alhambra como gran protagonista del recorrido, en el que se coronará definitivamente al ganador de esta edición. Granada se convierte en la octava ciudad de la historia que acoge la meta definitiva de La Vuelta.

Por qué La Vuelta a España termina en Granada

La coincidencia con la Fórmula 1 obligó a La Vuelta a buscar una alternativa a su tradicional final en Madrid. Encontrar una alternativa de garantías era necesario. Granada fue la ciudad elegida para poner el broche a la edición de 2026, ya que la organización considera que tiene una serie de características que la hacen una opción muy atractiva, entre ellas la presencia de la Alhambra, que dejará una de las imágenes más características de La Vuelta.