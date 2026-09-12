Un nuevo campamento de inmigrantes pone en alerta el puerto de Ceuta: «Hace falta un refuerzo policial urgente»

El nuevo campamento de inmigrantes instalado cerca del recinto portuario de Ceuta ha abierto un nuevo frente entre los sindicatos y las administraciones. CCOO y CSIF han reclamado por separado más Policía Portuaria, aunque cada organización sustenta su denuncia en argumentos y exigencias diferentes.

CCOO ha llevado su reclamación hasta Puertos del Estado. La central sindical pide un «refuerzo urgente» de la Policía Portuaria ante el nuevo asentamiento de inmigrantes en dos zonas del muelle de Poniente y reclama a la Autoridad Portuaria de Ceuta que eleve formalmente la petición.

Para CCOO, el nuevo escenario obliga a aumentar la plantilla de efectivos que se encuentran en la ciudad autónoma. El sindicato habla de un «incremento del nivel de protección portuaria» y considera «imprescindible» incorporar al menos tantos efectivos como los desplegados durante la Operación Paso del Estrecho (OPE). Según argumenta, ese refuerzo resulta necesario para garantizar la seguridad de las instalaciones, los trabajadores y los usuarios del puerto. La reclamación de Comisiones Obreras no termina en el número de agentes. La central exige también la «reposición urgente» de los medios de autoprotección y defensa retirados.

«Una mayor exigencia en materia de seguridad debe ir acompañada, necesariamente, de más efectivos y mejores medios», sostiene CCOO. La petición ha sido registrada ante Puertos del Estado por Pedro Suárez, secretario general del Sector del Mar, y Soraya Díaz Soldán, secretaria general de la Sección Sindical Intercentros-Puertos de CCOO, con el respaldo de la sección sindical de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

CSIF, por su parte, plantea una denuncia diferente. Su advertencia se centra en la situación de los trabajadores tras la instalación del campamento provisional y en las consecuencias que, según el sindicato, tiene la activación del Nivel 2 de Protección Portuaria.

La organización califica de «insostenible» el escenario al que considera abocada la plantilla. Es también CSIF quien habla de una «máxima tensión operativa». El sindicato vincula esta situación a la reciente activación del Nivel 2 de Protección Portuaria y sostiene que esta medida responde a una «elevación objetiva del riesgo». «A situaciones excepcionales corresponden medidas excepcionales», defiende CSIF.

La organización reprocha al Gobierno central que invoque el interés de la Seguridad Nacional para imponer el campamento y, al mismo tiempo, no refuerce, según denuncia, la seguridad física de las instalaciones y de los profesionales que las custodian. Además, pide nuevas contrataciones y una ampliación de plantilla.

Más de 100 chabolas junto a la desalinizadora

Las reclamaciones sindicales llegan mientras los asentamientos levantados por inmigrantes marroquíes continúan extendiéndose por la costa de Ceuta. La expansión alcanza ya la playa de Benítez, situada junto a la planta desalinizadora y pegada a la playa del Trampolín.

Decenas de inmigrantes marroquíes han extendido este sábado su asentamiento en las costas de Ceuta a la playa de Benítez, situada al lado de la playa del Trampolín. Los inmigrantes utilizan cañas, maderas, cartones, telas… para construir los refugios en los que están viviendo.

El asentamiento continúa creciendo. Este sábado todavía había inmigrantes reuniendo materiales para levantar nuevas chabolas. Las duchas públicas de Benítez han quedado rodeadas por las chabolas y son utilizadas por los inmigrantes.

El Gobierno recorta policías en la frontera

Las peticiones de refuerzo de la Policía Portuaria coinciden con una reducción de efectivos en otro punto sensible de Ceuta. Como publicó OKDIARIO a principios de septiembre, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recortado el número de policías que vigilan el puesto fronterizo después de la entrada masiva del 30 de julio.

La dotación ha pasado de 12 policías por turno a ocho. Una fuente policial explicó a OKDIARIO que los efectivos fueron trasladados al CATE para ayudar a sus compañeros de Extranjería con la identificación y registro de los miles de inmigrantes en situación ilegal que permanecen en Ceuta.