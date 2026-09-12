Baleares

Muere Manuel Marí Sanchís, el policía local que hizo de la cercanía su forma de servir a los demás

Estuvo vinculado a la Policía de Barrio, una labor en la que destacó especialmente por su cercanía, profesionalidad y vocación de servicio

Obituario Manuel Marí
Fallece el policía Manuel Marí Sanchís, tras más de 30 años en el Cuerpo.
Julio Bastida

Manuel Marí Sanchís, agente de la Policía Local de Palma, ha fallecido, dejando una profunda consternación entre sus compañeros, amigos y todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerle. Inició su trayectoria profesional en la ORA en 1990 y, a principios de 1992, ingresó en la Policía Local de Palma, cuerpo al que dedicó más de tres décadas de servicio.

Durante toda su carrera estuvo vinculado a la Policía de Barrio, una labor en la que destacó especialmente por su cercanía, profesionalidad y vocación de servicio. Para Manuel, ser policía de barrio no era únicamente una función profesional: significaba estar cerca de los vecinos, escuchar, ayudar y formar parte de la vida cotidiana de los barrios a los que prestaba servicio.

En los últimos años ejercía como Policía de Comunitario de Son Flor, donde era muy conocido y apreciado. Su manera cercana de trabajar y su carácter afable hicieron que se ganara el respeto y el cariño de numerosos vecinos. Su fallecimiento ha provocado una gran consternación en la Policía Local de Palma, especialmente entre sus compañeros y amigos del Distrito Oeste, donde dejó una profunda huella.

Quienes compartieron con Manuel tantos años de profesión destacan especialmente su gran compañerismo, dedicación y calidad humana. Era de esas personas que siempre estaban dispuestas a ayudar, a echar una mano a un compañero y a afrontar cada jornada con el mismo compromiso y sentido del deber.

La pérdida de Manuel Marí Sanchís supone decir adiós a un policía entregado a su profesión y, sobre todo, a una persona muy querida. Más de treinta años de servicio dejan tras de sí una historia de compromiso, dedicación y entrega a Palma y a sus vecinos.

Hoy, sus compañeros de la Policía Local de Palma, sus amigos y todas aquellas personas que compartieron con él tantos momentos afrontan con enorme tristeza su pérdida. Queda el recuerdo de un hombre cercano, de un compañero siempre dispuesto a ayudar y de un policía que entendió que servir a los demás también significaba estar al lado de las personas.

El último adiós a Manolo Marí

El próximo lunes 14 de septiembre tendrá lugar el velatorio de Manuel Marí Sanchís, conocido cariñosamente como Manolo por sus compañeros y amigos. La despedida tendrá lugar en el Tanatorio de Son Valentí, en Palma, en horario de 17.00 a 21.00 horas.

Sus compañeros y amigos que deseen acercarse para despedirse de Manolo y trasladar sus condolencias a la familia serán recibidos con cariño en este último adiós. Será un momento para recordar a un gran compañero, pero también para acompañar a su familia en estos momentos de profundo dolor. Un último gesto de cariño hacia una persona que durante tantos años dedicó su vida a servir a los demás.

Descansa en paz, Manolo. Tus compañeros, tus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerte no te olvidarán.

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