Muere Manuel Marí Sanchís, el policía local que hizo de la cercanía su forma de servir a los demás

Manuel Marí Sanchís, agente de la Policía Local de Palma, ha fallecido, dejando una profunda consternación entre sus compañeros, amigos y todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerle. Inició su trayectoria profesional en la ORA en 1990 y, a principios de 1992, ingresó en la Policía Local de Palma, cuerpo al que dedicó más de tres décadas de servicio.

Durante toda su carrera estuvo vinculado a la Policía de Barrio, una labor en la que destacó especialmente por su cercanía, profesionalidad y vocación de servicio. Para Manuel, ser policía de barrio no era únicamente una función profesional: significaba estar cerca de los vecinos, escuchar, ayudar y formar parte de la vida cotidiana de los barrios a los que prestaba servicio.

En los últimos años ejercía como Policía de Comunitario de Son Flor, donde era muy conocido y apreciado. Su manera cercana de trabajar y su carácter afable hicieron que se ganara el respeto y el cariño de numerosos vecinos. Su fallecimiento ha provocado una gran consternación en la Policía Local de Palma, especialmente entre sus compañeros y amigos del Distrito Oeste, donde dejó una profunda huella.

Quienes compartieron con Manuel tantos años de profesión destacan especialmente su gran compañerismo, dedicación y calidad humana. Era de esas personas que siempre estaban dispuestas a ayudar, a echar una mano a un compañero y a afrontar cada jornada con el mismo compromiso y sentido del deber.

La pérdida de Manuel Marí Sanchís supone decir adiós a un policía entregado a su profesión y, sobre todo, a una persona muy querida. Más de treinta años de servicio dejan tras de sí una historia de compromiso, dedicación y entrega a Palma y a sus vecinos.

Hoy, sus compañeros de la Policía Local de Palma, sus amigos y todas aquellas personas que compartieron con él tantos momentos afrontan con enorme tristeza su pérdida. Queda el recuerdo de un hombre cercano, de un compañero siempre dispuesto a ayudar y de un policía que entendió que servir a los demás también significaba estar al lado de las personas.

El último adiós a Manolo Marí

El próximo lunes 14 de septiembre tendrá lugar el velatorio de Manuel Marí Sanchís, conocido cariñosamente como Manolo por sus compañeros y amigos. La despedida tendrá lugar en el Tanatorio de Son Valentí, en Palma, en horario de 17.00 a 21.00 horas.

Sus compañeros y amigos que deseen acercarse para despedirse de Manolo y trasladar sus condolencias a la familia serán recibidos con cariño en este último adiós. Será un momento para recordar a un gran compañero, pero también para acompañar a su familia en estos momentos de profundo dolor. Un último gesto de cariño hacia una persona que durante tantos años dedicó su vida a servir a los demás.

Descansa en paz, Manolo. Tus compañeros, tus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerte no te olvidarán.