Real Madrid – Rayo Vallecano, en directo: última hora, alineaciones y dónde ver el partido de la Liga en vivo hoy

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano para tratar de recuperar la dinámica ganadora en Liga tras el tropiezo en La Cartuja. El conjunto blanco viene de sumar una sufrida victoria ante el Inter en el estreno en Champions y busca extender su pleno de triunfos en casa esta temporada ante el cuadro rayista. El inmaculado inicio del Barcelona obliga a los de José Mourinho a sumar de tres para seguir su estela en la clasificación liguera. En OKDIARIO, te contamos en directo la última hora de todo lo que suceda en el Real Madrid-Rayo Vallecano de la quinta jornada de Liga.

Al conjunto madridista no le vale con imponerse al Rayo Vallecano en su compromiso en el campeonato doméstico, también debe convencer al público de un Santiago Bernabéu descontento con el desempeño de ciertos jugadores y, recientemente, con el dominio con balón del Inter en ciertos tramos del partido. El foco estará en nombres como Vinicius Junior, al que su compromiso defensivo, destacado por Mourinho en rueda de prensa, no fue suficiente para una parte del público del estadio.

El técnico portugués medita introducir cambios en la alineación de un Real Madrid que recupera a su centro del campo al completo, con el regreso de Tchouaméni y la vuelta de Camavinga, Güler y Bernardo Silva; sancionados ante el Inter. El propio Tchouaméni y Diomande podrían sumar su primera titularidad ante el Rayo Vallecano. Por parte de La Franja, el técnico Beñat San José contará con las importantes bajas de Isi Palazón y Jorge de Frutos, y la de larga duración del guardameta Augusto Batalla. El equipo de Vallecas, que viene de ganar al Racing la pasada jornada, plantará batalla en el Bernabéu. A partir de las 20:00 horas, te contaremos todo lo que acontezca en el Real Madrid-Rayo Vallecano de Liga, en directo, en OKDIARIO.