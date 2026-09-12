Real Madrid
Real Madrid – Rayo Vallecano, en directo: última hora, alineaciones y dónde ver el partido de la Liga en vivo hoy
Sigue en directo el minuto a minuto del partido de Liga entre Real Madrid y Rayo Vallecano
El conjunto que dirige José Mourinho está obligado a ganar para seguir la estela del Barcelona
La previa del Real Madrid-Rayo Vallecano
Resultados de la Jornada 5 de Liga
A escasos minutos del comienzo del Real Madrid-Rayo Vallecano, así marcha la quinta jornada de Liga:
- Sevilla 1-0 Valencia
- Racing de Santander 2-1 Alavés
- Osasuna 0-2 Espanyol
- Athletic Club 1-1 Elche
El once del Rayo Vallecano ante el Real Madrid
Beñat San José, técnico del Rayo Vallecano, presenta un once en el Santiago Bernabéu en el que destaca el debut del portero Audero, fichado del Como en las últimas horas del mercado de fichajes.
Esta es la alineación del conjunto de Vallecas para medirse al Real Madrid: Audero; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Unai López, Bouare; Tsitaishvili; Pedro Díaz, Álvaro García y Camello.
El pleno de Mourinho en el Bernabéu
El nuevo Real Madrid de José Mourinho ha contado sus partidos como local por victorias en el arranque del curso. El conjunto blanco goleó a Real Sociedad (4-1) y Málaga (4-0) y venció al Inter (2-1) en el estreno en Champions. Ante el Rayo, el técnico luso buscará su cuarto triunfo en casa.
El Real Madrid, presente en la F1
Hasta cuatro futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid se dejaron ver por Madring, con motivo de la sesión de viernes del GP de España de Fórmula 1. Thibaut Courtois, Rodrygo, Eder Militao y Fede Valverde acudieron a la cita, aprovechando la cercanía entre el circuito y Valdebebas.
Diomandé, novedad en el once del Real Madrid
Yan Diomande vivirá ante el Rayo Vallecano su primera titularidad con el Real Madrid.
José Mourinho apuesta por la siguiente alineación en el Santiago Bernabéu: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Carreras; Bernardo Silva, Valverde; Diomande, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
¡Real Madrid-Rayo Vallecano, en directo!
Bienvenidos al seguimiento en directo del duelo entre Real Madrid y Rayo Vallecano de la quinta jornada liguera. Un partido en el que los blancos tratarán de recuperar la dinámica ganadora en Liga tras el tropiezo ante el Betis.
El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano para tratar de recuperar la dinámica ganadora en Liga tras el tropiezo en La Cartuja. El conjunto blanco viene de sumar una sufrida victoria ante el Inter en el estreno en Champions y busca extender su pleno de triunfos en casa esta temporada ante el cuadro rayista. El inmaculado inicio del Barcelona obliga a los de José Mourinho a sumar de tres para seguir su estela en la clasificación liguera. En OKDIARIO, te contamos en directo la última hora de todo lo que suceda en el Real Madrid-Rayo Vallecano de la quinta jornada de Liga.
Al conjunto madridista no le vale con imponerse al Rayo Vallecano en su compromiso en el campeonato doméstico, también debe convencer al público de un Santiago Bernabéu descontento con el desempeño de ciertos jugadores y, recientemente, con el dominio con balón del Inter en ciertos tramos del partido. El foco estará en nombres como Vinicius Junior, al que su compromiso defensivo, destacado por Mourinho en rueda de prensa, no fue suficiente para una parte del público del estadio.
El técnico portugués medita introducir cambios en la alineación de un Real Madrid que recupera a su centro del campo al completo, con el regreso de Tchouaméni y la vuelta de Camavinga, Güler y Bernardo Silva; sancionados ante el Inter. El propio Tchouaméni y Diomande podrían sumar su primera titularidad ante el Rayo Vallecano. Por parte de La Franja, el técnico Beñat San José contará con las importantes bajas de Isi Palazón y Jorge de Frutos, y la de larga duración del guardameta Augusto Batalla. El equipo de Vallecas, que viene de ganar al Racing la pasada jornada, plantará batalla en el Bernabéu. A partir de las 20:00 horas, te contaremos todo lo que acontezca en el Real Madrid-Rayo Vallecano de Liga, en directo, en OKDIARIO.
Dónde ver el Real Madrid-Rayo Vallecano por televisión y online
El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, correspondiente a la quinta jornada de Liga, se emite en España en la plataforma de pago DAZN y en sus diferentes canales. Por tanto, no es posible ver el partido de forma gratuita y en abierto en España.