Mbappé, Carreras y Bellingham golean en una primera parte imparable del Real Madrid

El Real Madrid está disputando el derbi ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Los de Mourinho han puesto patas arribas el encuentro en el primer cuarto de hora. Mourinho sorprendió con Carreras en el once inicial y la decisión ha sido un éxito por el momento. El lateral ha provocado un penalti que ha marcado Mbappé y después ha batido a Emil Audero con un gran remate.

La responsabilidad es determinante en un vestuario. El francés no ha tenido dudas para lanzar la pena máxima después de fallar ante el Betis. El delantero esperó que el portero se venciera para superarle con un disparo suave. Además, le devolvió el favor al lateral, ya que le asistió tras una pared en el área que terminó en el 2-0.

Carreras ha rematado como si llevara toda la vida jugando de punta, definición al palo corto imposible para el guardameta. La jugada nace de una presión de Vinicius en campo contrario, el jugador tiene el objetivo de comprometerse más en las acciones defensivas y parece que está dando resultados. El equipo sigue muy activo sin balón para forzar errores.

El brasileño está siendo un cuchillo por banda. Después de una pared con Bernardo Silva, ha asistido a Jude Bellingham con un gran centro raso atrás. El británico ha rematado abriendo el pie con una gran tranquilidad, algo que reafirma su gran estado de forma y su capacidad para aparecer desde la segunda línea.

Los blancos tienen una oportunidad de oro para coger confianza. El equipo puede cerrar el partido en la primera parte, algo que vendría muy bien de cara a la confianza de los jugadores y su relación con el Bernabéu. El Rayo Vallecano está intentando sobrevivir a estos minutos y esperar al descanso para definir su nueva estrategia.

Diomande puede poner la guinda

El once inicial de Mourinho ha presentado varios cambios notables, entre los que destacan la primera titularidad del ex del Leipzig y la presencia de Álvaro Carreras por delante de Cucurella. Las decisiones del portugués se están reafirmando a base de goles, el marfileño se encuentra en un contexto de partido muy favorable para mostrar su mejor versión.