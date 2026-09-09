El Real Madrid cierra filas con Vinicius: «Todo pasará»

En el Real Madrid tienen claro que Vinicius volverá. Nadie dentro del club esconde que el brasileño atraviesa un momento complicado, que está lejos de su mejor versión y que la relación con el Santiago Bernabéu vuelve a estar bajo mínimos. Pero tampoco hay dudas sobre cómo terminará esta historia. «Dios aprieta, pero no ahoga. Todo pasará», aseguran desde la entidad madridista después de los pitos que recibió el atacante durante la victoria contra el Inter de Milán.

Vinicius fue sustituido en el minuto 87 y abandonó el terreno de juego acompañado por el murmullo y los silbidos de una parte importante del estadio. El brasileño volvió a intentarlo, trabajó y hasta protagonizó el robo que originó una de las ocasiones más claras del encuentro, pero tampoco pudo encontrar el gol. El Bernabéu, cansado después de dos temporadas demasiado largas y frustrado por la derrota contra el Betis, volvió a señalarle.

El club no deja solo a Vinicius

La postura del Real Madrid es firme. El club entiende el enfado de una afición que exige mucho más a uno de sus grandes referentes, pero también considera que éste es el momento de proteger al jugador. En Valdebebas saben que Vinicius necesita confianza para recuperar su mejor fútbol y no tienen ninguna intención de dejarle solo cuando más necesita sentirse respaldado.

Dentro de la entidad recuerdan que el brasileño siempre ha sabido levantarse. Lo ha hecho después de atravesar momentos mucho más complicados y confían en que vuelva a hacerlo. No dudan de su compromiso, de su capacidad para decidir encuentros ni de su importancia en el proyecto. Asumen que ahora mismo no está fino, pero creen que la única receta posible es trabajo, tranquilidad y paciencia.

Mourinho levanta el escudo

José Mourinho fue el primero en salir en defensa de Vinicius. Lo hizo durante el partido, aplaudiéndole de manera efusiva mientras abandonaba el césped, y también después ante los medios de comunicación. «Quien lo da todo no está obligado a dar más», aseguró el portugués, que reconoció que el brasileño «no está a tope», pero destacó que está «trabajando más que nunca» para recuperar su nivel.

Mourinho evitó enfrentarse directamente con el Bernabéu. «No comento las reacciones del público», señaló antes de dejar claro que el atacante continuará contando con su protección: «Tengo mucho respeto por Vinicius. Mientras trabaje para el equipo, siempre tendrá mi apoyo».

El entrenador y el club caminan juntos en este asunto. Ambos saben que Vinicius tiene que mejorar, recuperar confianza y volver a marcar diferencias. También están convencidos de que lo hará. «Ya llegará el momento en el que decida y gane partidos», sentenció Mourinho. En el Real Madrid no ven un final, sino otro obstáculo en el camino. Dios aprieta, pero no ahoga. Y esto, como todo, también pasará.