Llorenç Galmés: «Amar Mallorca significa cuidarla y protegerla para las generaciones futuras»

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reivindicado este viernes la necesidad de cuidar, proteger y preservar la identidad de Mallorca para las futuras generaciones durante la gala de los Premios, Honores y Distinciones 2026, en la que la institución insular ha reconocido la trayectoria y la contribución de veintisiete personas y entidades a la sociedad mallorquina.

«Amar Mallorca significa cuidarla y protegerla para las generaciones futuras», ha afirmado Galmés durante su discurso, en el que ha defendido la necesidad de afrontar los retos actuales sin perder la esencia ni la forma de vida de los mallorquines.

La ceremonia, presentada por Bel Bestard, ha estado marcada este año por la conmemoración de los cien años del estreno de la versión musicada de «La Balanguera», uno de los principales símbolos de la identidad de Mallorca.

Galmés ha destacado que las personas, entidades e instituciones reconocidas representan valores fundamentales para la isla y que, «con su talento, su esfuerzo, su compromiso y sus valores, engrandecen Mallorca y nos hacen sentir orgullosos de ser quienes somos».

Durante su intervención, el presidente del Consell ha puesto especial énfasis en la importancia de preservar aquello que define a la isla. «La Balanguera es el alma de Mallorca y la representación de lo que somos: un pueblo con raíces profundas que mira hacia el futuro con esperanza y orgullo», ha señalado.

El presidente ha recordado que Mallorca cuenta con «un paisaje privilegiado, siglos de historia, una cultura y una lengua propias y una gastronomía única», aunque ha subrayado que la verdadera riqueza de la isla está en sus habitantes.

«Mallorca es lo que es gracias a su gente. A la gente de aquí, y también a aquella que ha amado esta tierra como suya y ha contribuido a hacerla mejor», ha manifestado Galmés.

En este sentido, ha asegurado que los galardonados comparten valores como el compromiso, el respeto y el amor hacia Mallorca, y ha insistido en que la protección de la identidad de la isla debe ser una prioridad ante los desafíos sociales, económicos y territoriales actuales.

Galmés ha incidido en la necesidad de abordar los retos actuales con el objetivo de preservar la identidad y la forma de vida de los mallorquines. Entre las cuestiones en las que trabaja el Consell de Mallorca, el presidente ha recordado el compromiso de la institución de continuar avanzando durante esta legislatura en la reducción del techo de plazas turísticas.

El Consell de Mallorca ha otorgado durante la gala las Medallas de Honor y Gratitud de la isla de Mallorca a Antònia Rosselló, Can Company, la Fundació La Sapiència, Tomàs Martínez —a título póstumo—, Antoni Vidal Ferrando, Toni Ballador, Hipercentro, el Grup d’Empreses Roig, Pere Sampol —a título póstumo—, Antònia Matamalas —a título póstumo—, Cucorba, Miguel José Deyà Bauzà, Montserrat Pons i Boscana, la Federació Balear de Tir de Fona y Tomeu Penya.

Asimismo, el cantante y compositor Rels B ha sido nombrado Hijo Predilecto de Mallorca, mientras que la cantante Concha Buika ha recibido la distinción de Hija Predilecta de Mallorca. El actor Michael Douglas, por su parte, ha sido reconocido como hijo adoptivo de Mallorca.

Los Premios Jaume II, destinados a reconocer a personas y entidades destacadas por su labor en la promoción de los símbolos, los referentes históricos y el nombre de Mallorca, han recaído en Encesa pels Drets Humans, Isabel Calero, Bar Bosch, el Gremi de Margers de Mallorca, Etnogràfic de Campos, ASNIMO, el Colegio Madre Alberta, el Regimiento de Infantería Palma 47 y Joan Mas i Vives.

La música también ha tenido un papel protagonista durante una ceremonia dedicada a la cultura y la identidad mallorquina. DONALLOP ha interpretado «Qui te plora», con letra y música de Joana Pol, mientras que DaBraccio Quartet ha ofrecido «Mallorca», de Isaac Albéniz.

El cierre de la gala ha llegado con una interpretación especialmente simbólica de «La Balanguera», a cargo del Cor del Teatre Principal de Palma y el Joch de Ministrils del Consell de Mallorca.

La ceremonia también ha servido para poner en valor la moda y la artesanía de Mallorca a través de la marca Moda Artesana de Mallorca. La presentadora Bel Bestard ha lucido diseños de Maria Genovard y Vius Esporles, acompañados de joyería de Alicia Forteza.

La gala ha dejado así un mensaje claro por parte del presidente del Consell: Mallorca debe mirar hacia el futuro sin olvidar sus raíces, protegiendo su territorio, su cultura, su identidad y la forma de vida de quienes han construido la isla generación tras generación.