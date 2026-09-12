Mallorca conmemora en su Diada los 750 años de coronación del Buen Rey Jaime II que dio lugar al nacimiento de la Corona de Mallorca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido a la representación del acto de coronación del rey Jaime II, que se ha celebrado esta mañana en la iglesia de Santa Eulàlia de Palma.

El acto ha rememorado la llegada al poder del rey Jaime II tras la muerte de su padre el 12 de septiembre de 1276. El presidente Galmés, ha afirmado que «con esta representación recordamos una efeméride de gran relevancia para la historia de Mallorca, porque nos remite a los orígenes de nuestra identidad institucional, cultural y política».

Aquel 12 de septiembre de hace 750 años, Jaime II juró la Carta de Privilegios y Franquicias en la iglesia de Santa Eulàlia, un episodio decisivo que propició el nacimiento de la Corona de Mallorca y que forma parte de los cimientos de nuestra identidad como pueblo».

Ofrenda floral

Tras la representación, ha dado comienzo la comitiva para realizar la ofrenda floral al sepulcro de Jaime II en la Catedral de Mallorca, con motivo de la conmemoración de la Diada de Mallorca.

El presidente Galmés encabezaba el séquito, en el que también se encontraban la presidenta del Gobierno de las Illes Balears, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; la vicepresidenta primera y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; y el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

Las máximas autoridades se desplazaron desde el Palau del Consell hasta la Catedral de Mallorca, acompañadas por los consejeros y consejeras insulares, mientras las melodías solemnes de los ministriles marcaban el recorrido. En la comitiva también se encontraban los Gigantes del Consell de Mallorca, xeremiers y bailarines de la Escola de Música i Danses de Mallorca.

En la Seu fueron recibidas por el deán-presidente de la Catedral, monseñor Antoni Vera. En el interior del templo, cerca de 800 personas, entre alcaldes y alcaldesas, representantes municipales, asociaciones y entidades de diferentes municipios de Mallorca, así como ciudadanos, asistieron a la celebración de la palabra y oración, presidida por el deán de la Seu.

La celebración ha continuado con la interpretación del himno de Mallorca, La Balanguera, a cargo de la Capella de la Seu. Este año, la Diada de Mallorca conmemora los 100 años del estreno de la versión musicada del poema de Joan Alcover. El presidente Galmés ha destacado que «hemos querido dedicar la Diada a La Balanguera, el gran símbolo de identidad de Mallorca y el hilo que une a todo el pueblo mallorquín en una sola voz».

La jornada ha finalizado con la ofrenda floral al sepulcro del rey Jaime II, realizada por los máximos representantes institucionales en la capilla de la Santísima Trinidad, uno de los momentos más emotivos. A continuación, la ciudadanía ha tenido también la oportunidad de rendir homenaje depositando flores en las escaleras del altar mayor.