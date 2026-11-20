Con el mes de diciembre a la vuelta de la esquina, los días de lluvia y humedad comienzan a ser más que habituales, por lo que secar la ropa dentro de casa es algo a lo que recurren muchas personas. Es la única solución a la que se puede recurrir cuando no se tiene secadora, de modo que seguro que la imagen de un tendedero en mitad del salón o del dormitorio es algo que muchos tienen presente. El problema llega cuando queremos acelerar el proceso de secado y entonces no dudamos en colocar las prendas sobre el radiador.

De este modo podemos secar la ropa en cuestión de minutos, pero lo cierto es que supone todo un riesgo para la calefacción. De hecho, los expertos advierten de que cubrir estos aparatos dificulta que el calor se reparta correctamente por la habitación, obliga al sistema a trabajar durante más tiempo y aumenta la humedad ambiental. Si se hace con frecuencia, además, puede favorecer la condensación y la aparición de moho en paredes y ventanas.

Los expertos en calefacción advierten sobre el error de secar la ropa mojada encima de los radiadores

Para que un radiador funcione de forma correcta, necesita tener espacio a su alrededor. El calor que genera calienta el aire cercano, que asciende y se distribuye por la habitación mientras el aire más frío ocupa su lugar. Ese movimiento permite que la estancia vaya alcanzando la temperatura marcada en el termostato. Pero si cubrimos el radiador con ropa mojada, parte de ese proceso se interrumpe. Buena parte del calor queda alrededor de las prendas y se emplea en evaporar el agua que contienen. La ropa se seca antes, pero la habitación tarda más en calentarse.

Nedgia calcula que cubrir un radiador puede reducir alrededor de un 10% su rendimiento. Esto obliga al sistema a trabajar durante más tiempo para conseguir una temperatura similar. No significa que la factura vaya a aumentar automáticamente ese porcentaje, porque influyen otros factores como el aislamiento de la vivienda, la temperatura exterior o el tiempo que permanezca tapado el aparato, pero sí supone desaprovechar parte de la energía. Por eso también se recomienda que no pongamos muebles, cortinas gruesas u otros objetos pegados a los radiadores.

La humedad acaba pasando al interior de la vivienda

La ropa recién sacada de la lavadora conserva una cantidad importante de agua. Cuando la colocamos sobre una fuente de calor, esa humedad se evapora con rapidez y pasa directamente al aire de la habitación. Si ocurre de forma puntual, puede no suponer un problema. Otra cosa es utilizar los radiadores todos los días para secar una colada completa, especialmente en habitaciones pequeñas o con poca ventilación. En ese caso, la humedad puede empezar a acumularse y condensarse en las superficies más frías.

Las ventanas suelen ser uno de los primeros lugares donde se nota, y seguramente vemos como aparecen gotas en los cristales, humedad en los marcos y, con el tiempo, manchas oscuras en esquinas o paredes. Esas condiciones favorecen la aparición de moho. Además del deterioro de pinturas y revestimientos, sus esporas pueden provocar molestias respiratorias y afectar especialmente a las personas con determinadas alergias. Por eso, el problema no está tanto en secar una prenda concreta durante unos minutos como en convertir el radiador en el tendedero habitual durante todo el invierno.

La ropa mojada también puede afectar al propio radiador

El contacto frecuente con prendas húmedas tampoco resulta beneficioso para el aparato. Si la pintura protectora empieza a deteriorarse, la humedad puede favorecer la aparición de óxido, sobre todo cuando esta práctica se repite durante meses. También puede alterar el funcionamiento de las válvulas termostáticas. Estos dispositivos detectan la temperatura alrededor del radiador y regulan el paso de agua caliente. Si quedan cubiertos por una toalla o varias prendas, el calor se concentra justo en esa zona.

La válvula puede interpretar entonces que la habitación ya ha alcanzado la temperatura adecuada y reducir el suministro antes de tiempo, aunque el resto de la estancia siga frío. En algunos radiadores existe además riesgo de sobrecalentamiento si permanecen cubiertos durante demasiado tiempo. Conviene respetar siempre las instrucciones del fabricante, especialmente en los modelos eléctricos.

Cómo secar la ropa dentro de casa cuando llueve

Cuando pasan varios días de lluvia, tender dentro de casa puede ser inevitable. En ese caso, es preferible utilizar un tendedero convencional y colocar las prendas suficientemente separadas para facilitar la circulación del aire. Ventilar también sigue siendo necesario durante el invierno. Abrir las ventanas durante unos minutos ayuda a renovar el aire y a reducir parte de la humedad acumulada. Si la condensación es frecuente, un deshumidificador puede resultar útil.

También conviene aprovechar bien el centrifugado de la lavadora. Siempre que el tejido lo permita, eliminar más agua antes de sacar la ropa del tambor reduce bastante el tiempo de secado. Y si algún día necesitamos una prenda concreta y recurrimos al radiador durante un rato, no es comparable con colocar toda la colada sobre él después de cada lavado. El problema está en el momento en el que una solución puntual termina convirtiéndose en una costumbre diaria.