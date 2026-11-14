Los expertos coinciden: secar la ropa dentro de casa está bien pero es mejor usar el truco japonés que aprovecha la ventilación

El problema real de la colada no es poner la lavadora, sino tender, recoger, doblar, planchar y guardar la ropa. «Lavar lava la lavadora» o eso decían las abuelas. El problema real, como comentábamos, es el desenredar, sacudir y buscar espacio para colgar cada prenda; clasificar montañas interminables de camisetas, devolver cada cosa a su sitio en el armario, etc.

Centrándonos en el proceso de tender la ropa, con la llegada de las lluvias y el mal tiempo, solemos meter toda la ropa en una habitación poco ventilada, lo que eleva las probabilidades de que ésta acabe oliendo a humedad. Otra vez más los japoneses nos desbancan a la hora de hacerlo con su método del arcoíris.

El método japonés del arcoíris para tender la ropa

Este método es una técnica japonesa que consiste en aprovechar la ventilación de la habitación para secar la ropa de manera eficiente, sin necesidad de utilizar la secadora y sin sacar la ropa a la intemperie, pudiéndose secar hasta en espacios reducidos.

Izumi Onuki, experto en lavandería, explica que esta forma de tender la ropa consiste en esparcirla en el tendedero de forma lógica para que fluya mejor el aire entre las prendas sin usar fuentes de calor. Este procedimiento dice así:

Colocar la ropa más larga en los extremos del tendedero, ya sean pantalones, sudaderas o toallas. Meter las prendas más cortas en el centro del tendedero, formando así una especie de U invertida. Importante separar bien las prendas unas de otras, para que no se solapen. Recomiendan estirar la ropa lo máximo posible sin dañarla, usando pinzas para la ropa y teniendo cuidado de que no se doblen con los alambres del tendedero. Y el último paso es buscar un lugar donde corra bien el aire. Si debes dejar el tendedero en una habitación, los expertos recomiendan abrir una ventana si fuera posible, para que no se impregne la ropa de malos olores. Si no, cualquier lugar de paso donde no estorbe serviría para que se te seque la ropa.

Así, conseguimos que el aire circule mejor entre las prendas para que se seque de la forma más rápida posible y de esta manera no se acumula la humedad en nuestra ropa.