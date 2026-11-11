La razón por la que se está pidiendo a la gente que ponga cuencos de sal al lado de la ventana este invierno

Con la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad ambiental, muchas viviendas empiezan a sufrir problemas de condensación en las ventanas. En Reino Unido, donde están acostumbrados a lidiar con el frío y la lluvia, conocen un truco que poco a poco está despertando interés en España: colocar pequeños cuencos de sal al lado de la ventana para absorber parte de la humedad y evitar la aparición de moho. Según Andy Ellis, experto en el cuidado del hogar, «la sal tiene la capacidad natural de absorber la humedad del aire».

La condensación se produce cuando el vapor de agua presente en el ambiente entra en contacto con superficies frías, como los cristales de las ventanas, y se transforma en pequeñas gotas de agua. Este fenómeno, cuando se repite a lo largo del tiempo, puede deteriorar algunos materiales y favorecer la aparición de moho en paredes, marcos y otras superficies. En este contexto, la sal común, cuyo componente principal es el cloruro de sodio, tiene cierta capacidad higroscópica, es decir, puede absorber parte del vapor de agua presente en el aire.

El truco del cuenco de sal junto a la ventana

El arquitecto español Máximo Caballero explica que existen tres tipos de humedad en las viviendas: por condensación, por filtraciones y por capilaridad, cuando el agua del terreno asciende por las paredes. Diferenciarlas es fundamental para aplicar el tratamiento adecuado, y para ello, recomienda la prueba del papel de aluminio: basta con pegar un trozo a la pared y dejarlo durante 48 horas. Si aparecen gotas en la parte exterior, podría tratarse de condensación; si la humedad se encuentra en la cara que está en contacto con la pared, podría indicar filtraciones o capilaridad.

La condensación aparece cuando el aire alcanza el 100% de humedad relativa, es decir, cuando llega a su capacidad máxima para mantener el vapor de agua en estado gaseoso. En ese momento, parte de ese vapor se transforma en pequeñas gotas de agua, sobre todo cuando el aire cálido y húmedo entra en contacto con superficies frías, como cristales o paredes.

Durante los meses de invierno, la condensación también puede aparecer en el techo, especialmente en viviendas con un aislamiento térmico deficiente, provocando la aparición de manchas. Si el problema se mantiene en el tiempo, puede favorecer el desarrollo de moho y provocar el deterioro progresivo de los materiales de construcción. Además, las esporas de estos hongos se pueden dispersar por el ambiente y agravar problemas respiratorios y alergias, especialmente en personas sensibles.

En este sentido, uno de los trucos que más popularidad está ganando en redes sociales consiste en colocar pequeños cuencos de sal al lado de la ventana. Al tratarse de un producto higroscópico, puede absorber parte del agua presente en el ambiente cuando la humedad relativa es suficientemente elevada. Pero, ¿realmente es una solución eficaz? Aunque la sal puede captar la humedad, el cloruro de sodio sólo empieza a absorber cantidades apreciables de agua cuando la humedad relativa supera aproximadamente el 75%.

Sin embargo, en la mayoría de las viviendas españolas, la humedad relativa suele situarse entre el 30% y el 60%. Aunque estancias como la cocina y el baño pueden registrar valores superiores debido al vapor generado al cocinar o ducharse, no está demostrado que colocar recipientes con sal consiga reducir la humedad lo suficiente como para evitar la condensación en las ventanas. Por lo tanto, a la hora de reducir la humedad ambiental y prevenir la condensación, existen alternativas más eficaces, como utilizar deshumidificadores, mejorar el aislamiento térmico y ventilar.

Cómo proteger el hogar frente a la humedad

Durante el invierno, se dan una serie de factores que favorecen la acumulación de humedad en el interior de las viviendas. La tendencia a ventilar menos para evitar la pérdida de calor, las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior, el uso frecuente de duchas y la cocina, así como un aislamiento térmico deficiente, contribuyen a este problema. Cuando el aire no se renueva adecuadamente, la humedad se concentra en las habitaciones y puede aumentar la sensación de frío, incluso cuando la calefacción está encendida.

Para evitar la condensación y mantener una temperatura agradable durante el invierno, los expertos recomiendan adoptar algunos hábitos sencillos. En primer lugar, conviene ventilar todas las habitaciones entre 10 y 15 minutos cada mañana, incluso cuando hace frío, para favorecer la circulación del aire. También es importante revisar puertas y ventanas, colocar burletes para evitar corrientes y bajar las persianas durante la noche.

Otro aspecto fundamental es mantener una temperatura interior estable, preferiblemente entre 19 y 21 grados. Asimismo, hay que controlar las fuentes de humedad, utilizando extractores al cocinar o ducharse y evitando secar la ropa dentro de casa sin una ventilación adecuada. Por último, es recomendable revisar periódicamente los radiadores, la caldera y los sistemas de calefacción para garantizar su correcto funcionamiento. Mantener una vivienda seca, ventilada y cálida contribuye al bienestar y ayuda a prevenir problemas respiratorios, alergias e irritaciones.