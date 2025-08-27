Sólo tienes que mezclar dos ingredientes: el simple truco de limpieza que los expertos usan para todo

Frente a las soluciones de limpieza convencionales, están surgiendo nuevas alternativas para mantener el hogar impecable con ingredientes sencillos y económicos. En este contexto, los expertos recomiendan una mezcla que ofrece muy buenos resultados a la hora de desinfectar el baño, eliminar manchas y controlar los malos olores en la cocina. Este truco de limpieza tiene múltiples usos, y lo mejor de todo es que preparar esta mezcla es muy sencillo: sólo necesitas agua oxigenada y jabón para platos.

El agua oxigenada es un producto que ofrece un amplio abanico de ventajas en la limpieza y desinfección del hogar. El peróxido de hidrógeno tiene un poderoso efecto antibacteriano, antiviral y antifúngico, eliminando bacterias y gérmenes sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos. Así, sirve como blanqueador suave para ropa blanca o para eliminar manchas de moho en azulejos y juntas. Finalmente, gracias a su acción oxidante, el agua oxigenada neutraliza olores desagradables, dejando los espacios más limpios y frescos.

El truco de limpieza más viral

#cleaninghacks #cleaning #homeinterior ♬ sonido original – Limpiezahogar @trucoslimpieza 📌 te comparto esta tres mezclas caseras para la limpieza de tu hogar 1. Limpiador para baño de uno diario mezclas en un atomizador 1 taza de agua oxigenada 1 taza de agua 1/4 de jabón líquido para platos 60 ml de esencia de tu preferencia ideal para limpiar los baños diariamente 2. Desinfectante para colchónes mezcla en un atomizador 1 taza de agua oxigenada 1 taza de alcohol esencia o aceite esencial de tu preferencia aplicas directamente en los colchones dejas secar bien al sol o al aire libre 3• limpiador para mesones de mármol mezcla en un atomizador 1 taza de alcohol 1 taza de agua 1/4 de jabón líquido para platos aplicas directamente en el mesón limpias con un paño de microfibra y retiras exceso con un paño limpio • • • • • #limpiezahogar #trucos #hackinstagram #lifehacks

Uno de los usos más conocidos de esta mezcla es para eliminar de manchas difíciles en la ropa. La acción oxidante del peróxido de hidrógeno ayuda a descomponer compuestos orgánicos, como sangre, vino tinto, salsa de tomate o café, mientras que el detergente facilita la liberación de estas sustancias de las fibras. Además, esta solución es útil para alfombras, cortinas y tapicerías.

La mezcla tiene propiedades bactericidas, por lo que se puede utilizar para limpiar zonas donde proliferan bacterias y gérmenes, como tablas de cortar, encimeras de cocina y baños, logrando una limpieza más profunda y segura.

La combinación de agua oxigenada y jabón para platos también es efectiva en la limpieza de utensilios de cocina, especialmente aquellos con residuos pegados, como ollas, sartenes y vajillas con manchas difíciles

El agua oxigenada es conocida por su acción sobre esporas de moho y hongos. Al combinarla con detergente líquido, se potencia la acción de limpieza. Esta mezcla puede aplicarse en paredes, azulejos, juntas de baño y superficies húmedas, donde suele proliferar el moho.

Para poner en práctica este truco de limpieza, sólo hay que seguir una serie de pasos muy simples:.

Mezcla en un recipiente una parte de agua oxigenada al 3% con al menos una parte igual de jabón para platos. Remueve suavemente la mezcla para no hacer demasiada espuma. Aplica la mezcla directamente sobre la superficie a tratar. Dejar actuar varios minutos y, por último, enjuaga con agua limpia.

Los expertos advierten de que esta mezcla de agua oxigenada y detergente se debe utilizar con cuidado. En ningún caso se debe mezclar el agua oxigenada con productos que contengan amoníaco, ya que puede generar gases nocivos para la salud, mientras que. Tampoco se puede mezclar con vinagre porque produce ácido peracético, un compuesto irritante y potencialmente tóxico.

Limpieza de electrodomésticos

Este truco es muy eficaz para la limpieza de electrodomésticos gracias a su acción desinfectante, blanqueadora y desodorizante.

Las lavadoras, especialmente las de carga frontal, son propensas a acumular restos de detergente, suavizante y suciedad en el tambor, la goma de la puerta y el cajetín, lo que puede generar malos olores y favorecer la aparición de moho.

Mezcla agua oxigenada con unas gotas de detergente líquido y vierte la solución en el tambor y el cajetín. Pon en marcha un ciclo largo con agua caliente. Abre la puerta y deja secar la lavadora completamente.

Por otro lado, los frigoríficos pueden acumular restos de alimentos derramados y provocar malos olores si no se limpian con regularidad. La mezcla de agua oxigenada y detergente líquido permite desinfectar las superficies, neutralizar olores persistentes y eliminar manchas de alimentos. Para aplicarlo, basta con humedecer un paño limpio en la mezcla, limpiar cuidadosamente todas las superficies internas y enjuagar con un paño húmedo con agua antes de volver a colocar los alimentos.

En definitiva, la combinación de agua oxigenada y jabón de platos es un un truco de limpieza muy poderoso. Desde la eliminación de manchas resistentes hasta el control de moho y la neutralización de olores, tiene un amplio abanico de usos.