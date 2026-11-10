Las expertas en limpieza coinciden: para lavar las toallas en la lavadora vierte «un chorrito de oxígeno activo en el cajetín del suavizante»

Las toallas pueden parecer limpias después de lavarlas y, sin embargo, conservar un desagradable olor a humeda. Es un problema bastante habitual en muchos hogares, especialmente cuando los tejidos tardan demasiado en secarse, se guardan todavía húmedos o acumulan restos de detergente y suavizante. Para evitarlo, las expertas en limpieza conocen un truco tan sencillo como efectivo, combinando oxígeno activo y un programa de lavado a 60 grados.

Conseguir que las toallas huelan bien y estén suaves no siempre depende de utilizar grandes cantidades de detergente o suavizante; de hecho, esto favorece el efecto contrario porque se acumulan residuos en las fibras. En este contexto, Andrea Caaveiro, conocida en redes sociales como @petitbyandrea, ofrece una serie de recomendaciones para lavar las toallas y recuperar esa sensación de limpieza que tenían cuando eran nuevas.

El truco definitivo para que las toallas queden suaves y mullidas

Lo primero y más importante es entender la razón por la que huelen a humedad. Las toallas absorben grandes cantidades de agua y, si no se secan como es debido, pueden convertirse en un foco de microorganismos responsables del mal olor. A esto se suma otro factor que suele pasar desapercibido: la acumulación de residuos de detergente y suavizante. Cuando se utilizan cantidades excesivas de estos productos, pueden quedar restos entre las fibras que dificultan el aclarado y chacen que el tejido pierda capacidad de absorción.

También influye la propia lavadora. El cajetín, la goma de la puerta y el filtro pueden acumular suciedad y restos de productos si no se lavan con regularidad. Por eso, cuando el mal olor afecta a toda la ropa y no sólo a las toallas, conviene revisar el estado del electrodoméstico.

En este contexto, el oxígeno activo se convierte en el mejor aliado para dejar las toallas impecables. Para ello, Andrea Caaveiro (@petitbyandrea) recomienda poner una lavadora sólo con toallas y añadir medio vaso de bicarbonato de sodio directamente en el tambor. Este ingrediente se utiliza para ayudar a neutralizar los malos olores, especialmente los relacionados con la humedad.

Luego, en el cajetín, en el compartimento del detergente se añade el detergente y medio vaso de oxígeno activo, y en el del suavizante, vinagre de limpieza y aceites esenciales. Por último, sólo hay que seleccionar un programa de lavado a 60 grados. Una vez finalizado el ciclo, hay que sacarlas de la lavadora lo antes posible y dejarlas secar a la sombra. De esta manera, se eliminan los residuos y malos olores acumulados y conseguir que las toallas mantengan una textura agradable durante más tiempo.

Algunos de los errores más habituales son utilizar demasiado detergente o abusar del suavizante, sobrecargar el tambor, recurrir siempre a temperaturas demasiado bajas cuando los tejidos necesitan una limpieza más profunda o mezclar las toallas con otras prendas que dificultan su movimiento durante el lavado.

Consejos de cuidado

Además de prestar atención a la forma de lavarlas, existen una serie hábitos cotidianos que ayudan a conservar las toallas en buen estado durante más tiempo. Uno de los más importantes es evitar dejarlas amontonadas después de utilizarlas. Después de ducharnos, las expertas en limpieza recomiendan extenderlas completamente en un toallero para que el aire pueda circular entre las fibras y se sequen de manera uniforme.

También es importante mantener el baño bien ventilado. La acumulación de vapor y humedad puede favorecer la aparición de malos olores e incluso de moho en los tejidos. Si el baño no tiene ventana, conviene utilizar un extractor de aire para mantener un ambiente más seco.

Otro consejo es evitar colgar varias toallas unas encima de otras. Aunque pueda parecer una forma de ahorrar espacio, esto dificulta el secado. Asimismo, antes de guardarlas en el armario, hay que asegurarse de que estén completamente secas. Lo ideal es almacenarlas en un espacio limpio, ventilado y alejado de fuentes de humedad.

Por otro lado, conviene evitar que estén expuestas directamente al sol durante mucho tiempo, especialmente si tienen colores intensos, ya que la exposición continuada puede hacer que pierdan intensidad. Para conservar su aspecto original, es preferible secarlas en un lugar con buena ventilación y sin exposición solar directa.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es utilizar una misma toalla para diferentes partes del cuerpo. Lo más recomendable es tener una toalla específica para cada zona: una para la cara, otra para las manos y otra para el cuerpo. De esta manera, se evita trasladar restos de sudor, grasa, suciedad y microorganismos de una zona a otra. En el caso de las manos, conviene cambiarla con mayor frecuencia, ya que suele utilizarla más de una persona a lo largo del día.

Por último, es aconsejable revisar periódicamente el estado de las toallas. Cuando las fibras están desgastadas, hay zonas endurecidas o una pérdida importante de capacidad de absorción, ha llegado el momento de sustituirlas.